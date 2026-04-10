Arsenal-Bournemouth: duelo vasco con la Premier en juego

Llegó la hora de la verdad en el Emirates Stadium. El Arsenal de Mikel Arteta afronta este sábado (13:30) un partido clave ante el Bournemouth en un momento decisivo de la temporada. Restan siete jornadas para el final de la Premier League y los 'gunners' tienen ante sí la oportunidad de volver a levantar el título 22 años después de aquella histórica conquista del equipo de los 'Invencibles', dirigido por el legendario entrenador francés Arsène Wenger.

El conjunto de Arteta llega con los deberes prácticamente hechos durante gran parte del curso, manteniéndose como un bloque sólido, competitivo y dominador. Sin embargo, las dudas siguen apareciendo en torno a su capacidad para dar el golpe definitivo cuando más importa. Esa sensación de equipo fiable, pero no siempre determinante en los momentos clave, ha acompañado al Arsenal en las últimas temporadas, donde se ha quedado a las puertas del éxito tanto en liga como en otras competiciones. Esta temporada, sin ir más lejos, cayó en la final de la Carabao Cup contra el Manchester City y quedó eliminado de la FA Cup ante el Southampton.

Aun así, el presente invita al optimismo. El Arsenal depende de sí mismo y mantiene una ventaja importante sobre el Manchester City de Pep Guardiola, que sigue siendo la principal amenaza en la carrera por el título. Los 'sky blues' están a nueve puntos, aunque con un partido menos, y pendientes de un exigente compromiso en Stamford Bridge ante el Chelsea. En el horizonte asoma, además, un duelo directo que puede ser definitivo: el enfrentamiento entre ambos en el Etihad el próximo 19 de abril.

Antes de eso, el Arsenal debe cumplir en casa ante un Bournemouth que, dirigido por Andoni Iraola, transita en una zona tranquila de la tabla. Los 'cherries', instalados en la duodécima posición, viven alejados de las posiciones de descenso, pero cada vez más descolgados de puestos europeos. No obstante, cuentan con la ambición de dar la sorpresa y alterar la pelea por el título.

Arteta no piensa en el futuro

En la previa del encuentro, Arteta dejó clara su implicación con el proyecto: "Estoy comprometido al 100 % aquí. Estoy muy feliz y me siento bien. Mi familia también está bien. Tenemos una gran ambición en este club y estamos en una buena posición". El técnico insistió en que su foco está únicamente en el tramo final de la temporada, donde el Arsenal también sueña con ganar la Champions League por primera vez en su historia. De momento, tienen pie y medio en semifinales tras imponerse por la mínima al Sporting de Lisboa en la ida de cuartos de final de la Champions (0-1).

Champions

Arteta, quien fichó por el Arsenal en 2019 y cumple su séptima temporada al frente, ha podido levantar tres trofeos: la FA Cup en 2020 y dos Community Shield. Sin embargo, la 'espinita' de la Premier continua clavada. En Champions League, lograron el curso anterior alcanzar las semifinales, pero perdieron contra el Paris Sant Germain, vigente campeón de la 'orejona'.

Eze, recuperado para el tramo decisivo

La gran noticia para los 'gunners' es la vuelta de Eberechi Eze, que regresa tras superar una lesión en el gemelo sufrida el pasado 18 de marzo. Por otro lado, varios jugadores importantes como Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori y Jurriën Timber arrastran molestias físicas y son duda, aunque no se descarta que alguno pueda llegar a tiempo.