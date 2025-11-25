Arsenal y Bayern se juegan el nuevo trono de Europa en el Emirates Stadium

Arsenal y Bayern Múnich llegan a su quinto partido de la liguilla de la Champions con pleno de victorias, doce puntos cada uno y una diferencia de goles idéntica. Solo les separan los tantos a favor, dónde los bávaros se imponen, y un matiz los grandes medios medios británicos subrayan: el ligero favoritismo del conjunto 'gunner', que es considerado por muchos analistas como el mejor equipo de Europa.

Un choque de titanes

Hace apenas una década, el duelo Arsenal-Bayern era sinónimo de goleadas alemanas y de dudas sobre la competitividad inglesa en Europa. Sin embargo, hoy el contexto es distinto. Los de Arteta enlazan quince partidos oficiales sin perder, con trece victorias y dos empates, líder de la Premier con seis puntos de margen y lanzado tras un 4-1 al Tottenham en el derbi del norte de Londres, con hat-trick de Eberechi Eze.

En Champions, los londinenses suman cuatro de cuatro, once goles a favor y ninguno en contra, tras derrotar con autoridad a Athletic Club (0-2), Olympiacos (2-0), Atlético de Madrid (4-0) y Slavia de Praga (0-3).

El jugador del Arsenal Mikel Merino celebra el 0-2 durante el partido de la UEFA Champions League que han jugado SK Slavia Praha y Arsenal FC, en Praga, República Checa / MARTIN DIVISEK / EFE

El Bayern, por su parte, no se queda atrás. El equipo de Vincent Kompany ha ganado diecisiete de sus dieciocho partidos oficiales esta temporada, con un solo empate, y viene de un 6-2 ante el Friburgo que le mantiene en cabeza en la Bundesliga con seis puntos de diferencia respecto al segundo clasificado. En competición continental, también luce pleno de victorias tras superar a Chelsea (3-1), Pafos (1-5), Club Brujas (4-0) y al vigente campeón, el PSG (1-2), en París. En el torneo es el conjunto más goleador, con catorce tantos en cuatro jornadas.

Imagen del partido entre Bayern y PSG, correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Champions League / AP

La última vez que ambos equipos se cruzaron en Champions, en los cuartos de la 2023-24, fueron los alemanes quienes se impusieron por un ajustado 3-2 global, pero desde entonces los del norte de Londres han firmado una victoria histórica ante el Real Madrid y se han consolidado la sensación de que ya no solo compiten, sino que aspira abiertamente al título.

Lesiones, dudas y once probables

Si algo iguala el cruce son las bajas. Los londinenses llegan con una crisis delicada en defensa y en la delantera. A la lesión muscular de Gabriel Magalhães con Brasil se suman los problemas que arrastran Kai Havertz, Gabriel Jesus —que ha vuelto a entrenar tras su lesión de ligamento cruzado— y Viktor Gyökeres. Por otro lado, existen dudas sobre el estado físico del capitán, Martin Ødegaard, y de Riccardo Calafiori, que han participado en el último entreno, pero vienen de tener molestias.

Odegaard, pasado en el Madrid, presente en el Arsenal / Associated Press/LaPresse / LAP

Al otro lado, el Bayern viaja sin Luis Díaz, sancionado con tres partidos por su expulsión ante el PSG, y pendiente del estado físico de Serge Gnabry, cuyas bajas obligan a Kompany a reajustar las bandas. Manuel Neuer ya ha superado una infección gastrointestinal y fue titular en liga, pero la prensa inglesa indica que el club ha extremado las precauciones en sus últimos entrenamientos. Por su parte, Joshua Kimmich se está recuperando de su lesión y también es duda. La dupla de Jamal Musiala y Alphonso Davies se perderán el partido.

Joshua Kimmich y Luis Díaz celebran un tanto / Martin Meissner

En este escenario, todo hace pensar que Arteta saldrá con David Raya bajo palos, una línea de cuatro formada por Timber, Saliba, Mosquera y Lewis-Skelly, un medio con Zubimendi, Rice y Eze, y un tridente ofensivo con Saka, Merino —como falso nueve— y Trossard. En el Bayern, la estructura más repetida dibuja a Neuer por detrás de Laimer, Upamecano, Tah y Raphaël Guerreiro, con Pavlović y Goretzka en la sala de máquinas y un frente ofensivo formado por Olise, Karl, Gnabry y Harry Kane.

Kane regresa a su antiguo territorio

El regreso del delantero inglés a Londres es una de las grandes narrativas del partido. El exdelantero del Tottenham ha marcado quince goles en veintiun partidos ante el Arsenal, seis de ellos en el propio Emirates, donde ningún visitante ha visto puerta tantas veces. En esta Champions, Kane es el segundo máximo goleador del torneo con cinco tantos y llega en plena racha, tras anotar uno de los seis goles del Bayern ante el Friburgo, el vigésimo cuarto de la temporada.