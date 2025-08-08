Arsenal - Athletic Club: Horario y dónde ver el amistoso internacional de fútbol

Arsenal y Athletic Club, con motivo de una nueva fecha de amistosos de pretemporada, se enfrentarán este sábado 9 de agosto en el Emirates Stadium.

A dicho respecto, cabe destacar que el combinado de Mikel Arteta llegará al enfrentamiento luego de perder contra el Villarreal (3-2), perder contra el Tottenham (1-0), derrotar al Newcastle (3-2) y perder contra el Milan (1-0, 6-5 p.p.).

Los dirigidos por Ernesto Valverde, en cambio, arribarán a la disputa después de perder ante el Liverpool (3-2), perder ante el Liverpool (4-1), perder ante el Racing de Santander (2-1) y perder ante el PSV (2-1).

En lo que a sus próximos duelos oficiales se refiere, el Arsenal se enfrentará al Manchester United, mientras que el Athletic Club se topará en el terreno de juego con el Sevilla en la primera jornada de LaLiga EA Sports.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO ENTRE ARSENAL - ATHLETIC CLUB

El enfrentamiento amistoso entre Arsenal y Athletic Club se llevará a cabo este sábado 9 de agosto a las 19:00 (CET). En España, el encuentro se podrá disfrutar cortesía de arsenal.com y el sitio web del Athletic Club.