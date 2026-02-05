Arrojan la toalla con Pogba: "El personal médico está centrado en encontrar soluciones"

El fútbol se está mostrando muy cruel con Paul Pogba. Sin competir desde septiembre de 2023 por una sanción por dopaje, cuando aún militaba en la Juventus, el francés recibió una nueva oportunidad este verano, tras ser fichado por el AS Mónaco como agente libre por dos temporadas, en lo que representaba su primera aventura en la Ligue 1.

La esperanza y la ilusión volvieron a aparecer en la carrera de Pogba, quien no hace mucho era una de las máximas estrellas del fútbol europeo y era codiciado por clubes de primer nivel como el Manchester United, el Real Madrid e incluso el FC Barcelona. Pero en el fútbol, como en la vida, todo cambia muy rápido, y se puede pasar de estar en la cima a caer en picado en cuestión de tiempo.

Paul Pogba, jugador del AS Mónaco / SEBASTIEN NOGIER

En el Mónaco confiaron en volver a ver esa versión determinante de Pogba y, por ello, le ofrecieron la oportunidad de reivindicarse como futbolista en un equipo de Champions. No se trataba de una misión sencilla, pero el club monegasco tenía la confianza de que el mediocampista recuperaría su mejor forma y podría aportar de manera significativa a los objetivos del equipo esta temporada y la siguiente.

Pero nada más lejos de la realidad. A pesar del plan específico de entrenamiento diseñado por el Mónaco para que pudiera regresar paulatinamente tras un largo periodo de inactividad, Paul Pogba no ha logrado recuperar el nivel que alguna vez lo convirtió en figura. Cuando todo parecía indicar que podía volver a jugar, los problemas físicos lo frenaron una vez más.

Pogba, ante el PSG / @AS_Monaco_ES

Por fin, a finales de noviembre, logró volver a pisar un terreno de juego en el partido contra el Rennes. A partir de ese momento, consiguió acumular algunos minutos: a principios de diciembre jugó 11 minutos contra el PSG y algo más de 20 contra el Brest. Pero la realidad volvió a imponerse, y Pogba sufrió nuevamente problemas físicos.

Pogba no ha vuelto a aparecer desde entonces y en el Mónaco ya empiezan a asumir el peor de los escenarios. Así lo reconoció Thiago Scuro, director general del club, al ser preguntado por un posible regreso del centrocampista durante la presentación de Simon Adingra. “No hay una respuesta clara a esa pregunta”, afirmó.

Paul Pogba no volverá en el corto plazo. Es por ello que ha sido excluido de la convocatoria del AS Mónaco para lo que queda de Champions League. “Todo el departamento médico está centrado en encontrar soluciones. Aún necesitamos desarrollar el proceso para aclarar la situación. Como con cualquier lesión, el primer paso será volver al campo y luego seguir progresando en los entrenamientos para recuperar la forma física necesaria para jugar”, concluyó.