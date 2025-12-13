Arrestan al organizador del evento de Messi en la India tras el 'caos': "Se reembolsará el dinero"

La visita de Leo Messi a la India ha pasado de ser un evento histórico y emotivo a un auténtico desorden, provocado por los aficionados indios. La Policía de Calcuta arrestó al principal responsable de la organización de la visita del crack argentino, luego del 'caos' generado en el Salt Lake Stadium. Miles de seguidores reaccionaron con furia al descubrir que el contacto con el ’10’ fue brevísimo.

Rajeev Kumar, director general de la Policía de Bengala Occidental, señaló que la detención se produjo tras una denuncia formal por los incidentes. “La frustración y el enojo surgieron cuando los hinchas comprobaron que Messi no iba a jugar. Su plan era solo saludar, reunirse con algunas personas y retirarse”, explicó el funcionario.

Acusado de estafa

El ambiente en el estadio se tornó explosivo. Algunos asistentes arrojaron objetos al campo mientras el futbolista abandonaba el lugar bajo custodia. “El organizador se comprometió por escrito a devolver el dinero de las entradas. La situación está controlada y el responsable ya fue detenido”, agregó Kumar.

Horas antes, la ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, había ofrecido disculpas públicas y ordenado una investigación inmediata para esclarecer las fallas en la organización. Desde el Gobierno central fueron más severos: calificaron el evento como un “fraude” y denunciaron los elevados precios cobrados por un espectáculo que duró apenas 22 minutos y terminó con Messi evacuado apresuradamente.

Un tour publicitario

Esta vez, le tocaba viajar a la India para encara la gira "GOAT Tour", una vuelta al mundo junto a Rodrigo de Paul y Luis Suárez por territorios asiáticos.

En su llegada a la India, a la ciudad de Calcuta, Messi desató el caos. Llegó con un Gulfstream 5, un jet privado de largo alcance, propiedad de la empresa Surjet. Alejandro Calian, amigo de De Paul, también fue parte de la comitiva. Les recibió una multitud en el aeropuerto de Calcuta, compuesta por aficionados indios y por trabajadores.

Messi, quien anteriormente había inaugurado virtualmente su estatua de 70 pies, partió hacia Hyderabad poco después, acudió al estadio de Sant Lake para hacer el acto publicitario. Rodeado por un grueso cordón de políticos, dignatarios y seguridad, Messi logró solo un breve saludo y una vuelta de honor parcial antes de ser sacado del campo en medio de temores por la seguridad.