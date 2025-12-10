De Arrascaeta coloca al Flamengo un peldaño más cerca del PSG

Empezó la fase final de la Copa Intercontinental 2025, que disputan todos los campeones continentales del planeta. Se impuso la lógica. El Flamengo ejerció de favorito y eliminó a un buen Cruz Azul (1-2) gracias a su futbolista franquicia, Giorgian De Arrascaeta, que materializó su brillantez con un doblete. El uruguayo, que ha sido el artillero del Brasileirão, alcanzó los 25 tantos en una de las mejores temporadas de su carrera.

Ahora, su próximo reto del conjunto de Filipe Luís es superar al Pyramids egipcio, el sábado, para poder alcanzar la gran final, donde está el PSG clasificado por vía directa por ser el campeón de la última Champions.

El llamado Derbi de las Américas empezó con un fallo garrafal del central argentino Gonzalo Piovi, que regaló, dentro del área, el esférico a De Arrascaeta. Y el internacional charrúa, el crack de todo este 2025 en Brasil y Sudamérica, regateó con categoría al cancerbero Gudiño para poner el 0-1. Un mazazo para los celestes, que venían de ser eliminados el fin de semana por el Tigres en la Liga MX.

El Mengão lo vio tan fácil que se acomodó, lo que resultó ser un error. Y acabaron a remolque de un Cruz Azul que supo recomponerse y recuperó la serenidad. La pizarra de Nicolás Larcamón se hizo preeminente, con su equipo jugando con mucha personalidad en zona de ataque y empequeñeciendo a un rival que no está acostumbrado a perder el control.

El bloque alto de los celestes forzó un doble error defensivo de los cariocas, con un mal pase dentro de su propia área del extremo colombiano Carrascal, que terminó con un gran tanto de Jorge Sánchez al filo del descanso.

Con el 1-1, al Flamengo le tocó volver a remar. Y, esta vez, sí que afrontó con la energía necesaria la segunda manga de un encuentro que él mismo se complicó.

Con la lección aprendida, los brasileños sacaron el rodillo que han aplicado durante todo el curso en el escenario regional, creciendo a través del orden, la posesión y la asociación, y oxigenándose bien desde el banquillo.

Quien apareció fue, como casi siempre, De Arrascaeta, que en una genialidad liquidó la contienda. El uruguayo culminó una acción ofensiva con un toque suave que superó la salida a la desesperada del portero.

Al Cruz Azul se le hizo muy largo el partido y no logró incomodar a los brasileños, que juegan de memoria y están empoderados por el doblete logrado en las últimas semanas: la cuarta Copa Libertadores de su historia (la tercera desde 2019) y el Brasileirão, ambos conquistados en sendos mano a mano con el Palmeiras.

El campeón africano es el último escollo para ver la final que, principalmente en Río de Janeiro todos esperan: el PSG de Luis Enrique con el Flamengo del aprendiz Filipe Luís.