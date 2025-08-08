¡Arrancan las ligas en Europa!

El momento que todo aficionado al fútbol desea tras un interminable verano sin competición ha llegado. Atrás empiezan a quedar los partidos amistosos, los torneos veraniegos, las barbacoas o las salidas por la playa, pues todo lo bueno se acaba y el fútbol llama a la puerta. Después de unas merecidas vacaciones, este viernes marca el pistoletazo de salida del fútbol de ligas en Europa con partidos para empezar a abrir boca de una temporada que promete ser apasionante.

Será en Portugal y en los Países Bajos donde podrán empezar a disfrutar de los primeros partidos oficiales de sus respectivas ligas. Tras disputar ambas Supercopas nacionales la semana pasada, ahora es el turno para que empiecen los duelos ligueros para demostrar qué equipos se han reforzado mejor este mercado de fichajes.

El Sporting, a defender su corona sin Gyökeres

La Primeira Liga portuguesa arrancará este viernes con el partido entre Casa Pia y los vigentes campeones, el Sporting Lisboa (21:15 horas). Rui Borges, sucesor de Ruben Amorim en el José Alvalade, buscará mantener su corona en Portugal sin su goleador Viktor Gyökeres... pero con fichajes como los de Luis Suárez o Kochorashvili para elevar el nivel del equipo.

Luuk de Jong, nuevo jugador del Porto FC / Porto FC

No lo tendrá fácil en su camino; enfrente se enfrentará a un Porto que se ha reforzado con nombres como Gabri Veiga, Luuk de Jong, Alberto Costa o Víctor Froholdt o, en el otro lado de la ciudad lisboeta, un Benfica que se ha reforzado con jugadores como Richard Ríos... pero que ha perdido a otros como Álvaro Carreras o Di María. Los de Bruno Lage, ganadores de la Supertaça ante sus principales rivales, el Sporting, quieren trasladar su buen inicio a la liga y volver a ser campeones tres años después.

El PSV, a confirmar su triple reinado

En Holanda también darán su particular pistoletazo de salida al campeonato liguero este viernes con el duelo entre el Fortuna Sittard y el Go Ahead Eagles (20:00 horas). Los principales favoritos vuelven a ser el PSV, que viene de conseguir las dos últimas ligas en los Países Bajos y quieren el triplete a toda costa.

El PSV Eindhoven se proclama campeón de la Eredivisie 2024-25 / PSV

Lo intentarán evitar el renovado Ajax de John Heitinga y el Feyenoord de Robin van Persie, los dos rivales con más opciones de dar la sorpresa y evitar que el dominio del PSV se alargue un año más.

Calendario de las ligas europeas