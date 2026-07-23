Arranca la liga rusa con tres entrenadores españoles al frente de Spartak, Rubín y Rostov

La liga rusa de fútbol arranca mañana, viernes, con tres entrenadores españoles al frente de Spartak, Juan Carlos Carcedo; Rubín, Franc Artiga; y Rostov, Jonatan Alba. Carcedo, que aterrizó en Moscú mediada la temporada pasada procedente de Chipre, aspira a lograr el título con el equipo más popular del país.

Durante apenas tres meses en el cargo, logró remontar posiciones y encaramarse hasta el cuarto lugar, lo que, mezclado con el buen juego, ha insuflado optimismo a los aficionados. El Spartak, cuya principal estrella es el argentino Esequiel Barco, confía en romper diez años de sequía y lograr el ansiado título de liga. Para ello, reforzó la defensa la pasada semana con el fichaje del lateral español Víctor Parada, antaño jugador del Alavés.

En el caso de Artiga, que entrenó al campeón mundial Dani Olmo en La Masía, el equipo tártaro también se hizo con sus servicios en el mercado de invierno. El técnico catalán mejoró en unas pocas semanas las prestaciones del equipo, que quiere reverdecer los viejos laureles de cuando ganó dos veces la liga o logró derrotar al Barcelona de Pep Guardiola en la Liga de Campeones.

La directiva no se conforma con la octava posición en la clasificación y quiere luchar por terminar entre los tres primeros, con las vistas puestas en volver a disputar competiciones europeas una vez termine la guerra.

El Rostov de Jonatan Alba no tiene grandes miras, pero sí espera sufrir menos que la pasada temporada, cuando acabó en undécimo lugar, a seis puntos del descenso. Ayudante de Valeri Karpin en la selección rusa, Alba es un veterano de la liga rusa, donde trabaja desde 2018, las últimas dos temporadas como primer entrenador.

El todopoderoso Zenit, actual campeón de liga, patrocinado por el consorcio gasístico Gazprom, y el Krasnodar, que se alzó con el título hace dos temporadas, son los grandes favoritos a llegar a lo más alto. La liga rusa arranca mañana con el partido entre el CSKA Moscú y el Báltika de Kaliningrado, el equipo revelación de la pasada temporada.