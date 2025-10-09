El ariete que asombra en la Bundesliga: bueno, barato y del Barça

Fisnik Asllani es uno de los nombres de moda en la Bundesliga. A la sombra de figuras como Luis Díaz, Harry Kane o Guirassy, el delantero alemán de origen kosovar se ha colocado entre los máximos artilleros de la competición: cinco goles en siete partidos con el Hoffenheim que le han valido para atraer las voraces miradas de los clubes continentales, especialmente del Bayern Múnich.

El gigante bávaro, siempre atento a los talentos emergentes dentro de sus fronteras, se ha preocupado por la peculiar situación contractual de Asllani. El germano firmó con el Hoffenheim en 2020, con 18 años, pero las oportunidades le llegaron en el Austria de Viena y en el Elversberg, donde jugó a préstamo hasta que este verano regresó al club de Sinsheim. Eso sí, con una condición. Según reporta 'Sky Sports', el atacante se guardó una cláusula escapatoria a final de temporada a un precio asequible, siempre y cuando el club interesado dispute la Champions League.

Los directores deportivos se frotan las manos. El gol va muy solicitado y se paga caro. A Asllani se le caen de los bolsillos y su precio de salida sería inferior a 20 millones de euros. Una verdadera ganga tal y como está el mercado de inflado.

Cómo juega Asllani

Los tantos anotados en este inicio de curso no han sorprendido a los aficionados del Elversberg. El curso pasado se hinchó a marcar y repartir asistencias -18 y 9 en 33 partidos-, en un equipo que luchó hasta el final por el ascenso de Bundesliga 2 a la máxima categoría y que se quedó a las puertas después de caer en la promoción contra el Heidenheim, que conservó su puesto en la élite.

Asllani celebra un gol ante el Bayer Leverkusen / Bundesliga

El jugador, internacional por Kosovo pese a haber jugado con las inferiores alemanas, es un delantero a la antigua usanza. Un ratón del área: rematador y cazagoles. El ariete confía ciegamente en su golpeo con la diestra, un cañón afinado, pero se apoya también en la izquierda cuando la situación lo requiere. No la tiene de madera. Asllani destaca, asimismo, por su capacidad para reciclar rechaces y balones sueltos, usar el cuerpo y generar espacios que le permiten armar el chut con rapidez, además de ser un peligro en el juego aéreo debido a su envergadura -1,91 metros-.

Todas esas virtudes le han valido para que en Alemania se establezca una compararción, salvando las enormes diferencias en su carrera, con el polaco Robert Lewandowski, atacante del Barcelona y con una exitosa trayectoria en la Bundesliga en las filas del Borussia Dortmund y Bayern.

Corazón azulgrana

Fisnik Asllani no oculta su sentimiento barcelonista. En una entrevista reciente concedida a 'Sports Bild', el delantero kosovar del Hoffenheim admitió que su deseo era vestir de azulgrana. "El club de mis sueños siempre ha sido el FC Barcelona; siempre he querido jugar allí. Me gustaría disputar la Champions League algún día. Es importante tener sueños y trabajar para conseguirlo", reconocía el jugador.