Argentina se vuelca por la continuidad de Scaloni

Pocas experiencias pueden marcar tanto en el mundo del fútbol como perder una final del Mundial. El pasado 19 de julio, Argentina dejó escapar ante España la posibilidad de revalidar el trofeo más importante y proclamarse bicampeona de la Copa del Mundo. Por si el dolor en los aficionados no fuera suficiente, la hinchada de la albiceleste vio como el técnico que les había llevado en el último lustro a ganar dos Copas Américas, una Finalíssima y un Mundial dejaba bastante claro que su ciclo al frente del combinado nacional está muy cerca de llegar a su fin, o, al menos, que esa es su intención por el momento.

"Voy a hablar con el presidente. Tengo una idea de lo que hacer. Cumplo el contrato en diciembre y ya veo. No sé si se va a poder hacer algo más grande que esto y hay que ver", declaraba el entrenador visiblemente emocionado tras perder la gran final contra 'la Roja'. De esta manera, los seguidores argentinos se han volcado para lograr que Lionel Scaloni dé 'marcha atrás' y no confirme lo que parece tener bastante decidido.

Toda Argentina aprieta para que renueve

Con su continuidad más en el aire que nunca, aficionados del combinado nacional han acudido en los últimos días a mostrarle apoyo de manera masiva en la puerta de su casa y pedirle que recapacite y amplíe contrato más allá de diciembre de este año, acto reconocido por Scaloni al salir a saludar y agradecer las muestras de cariño a los presentes varias veces.

Como anécdota curiosa que demuestra el afecto del pueblo argentino con su seleccionador, un niño acudió hasta la casa del entrenador junto a su padre para pedir a Lionel Scaloni que le firmara un papel en el que podía leerse 'Contrato para el Mundial 2030', petición a la que accedió el gran protagonista. Incluso, el autor de la idea compartió un vídeo para el presidente de AFA, en el que insta al 'Chiqui' Tapia a lograr lo que él ya ha conseguido, que el técnico prolongue su vinculación contractual.

Además del apoyo de la hinchada, Ángel Di María, uno de los máximos ídolos históricos en la Selección de Argentina, aprovechó para pedirle públicamente que continúe como técnico. "Es la Scaloneta, es la insignia de esta Selección. Ojalá siga", comentó 'el Fideo'. De hecho, el autor de los recordados goles en las finales de los Juegos Olímpicos, Copa América, Finalíssima y Mundial tampoco dejó pasar la oportunidad de ofrecer su opinión sobre el otro gran ídolo de la albiceleste, Leo Messi: "Creo que puede seguir muchísimos años más. Con 39 años demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo, no hay más nada para él".