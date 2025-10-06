Argentina, en vilo: máxima preocupación por el estado de salud de Miguel Russo, entrenador de Boca

Son horas críticas las que vive Miguel Ángel Russo y todo el fútbol argentino en general. En su intensa pelea por vivir, el técnico argentino ha elevado el estado de alarma por su estado de salud, que sigue despertando máxima preocupación debido a unas dificultades que atraviesa desde hace tiempo.

Lo que se desprende, como avanzan desde Argentina, no es nada alentador respecto a su posible mejoría. El club reconoce de puertas hacia afuera con la prensa que el estado de salud de Miguel Ángel Russo es delicado, aunque se evita dar más detalles por respeto a su intimidad. Sin embargo, el hermetismo inicial ha terminado desbordándose; el técnico, que lleva tiempo sin ser visto entrenando, se encuentra actualmente peleando por su vida en una lucha que viene de largo, pero que se ha recrudecido estos últimos meses.

Preocupación por su salud

No hacía más falta que ver los rostros alicaídos de los protagonistas durante la victoria de este domingo ante Newell's para saber que algo andaba mal. Russo decidió recientemente ser trasladado a su casa para no tener que afrontar continuamente internaciones invasivas, como confirmó 'Olé', algo que es un buen indicador de la delicadeza del momento que atraviesa el entrenador. El argentino ha sido visitado en las últimas horas por miembros de su cuerpo técnico, que siguen desde cerca la evolución de Miguel Ángel.

En este sentido, Claudio Úbeda, el ayudante de campo que reemplazó al entrenador de Boca Juniors en los últimos dos partidos, explicó en este sentido: "Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión". "Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor", agregó Ubeda.

El capitán del equipo, Leandro Paredes, también le dedicó la goleada al técnico y le mandó "mucha fuerza" para su recuperación. "Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza", expresó Paredes.

El técnico argentino vive actualmente su tercera etapa en el club xeneize. Tomó las riendas de Boca este pasado mes de junio en un equipo que respeta su figura como pocas, aunque su etapa en La Bombonera se está viendo interrumpido por sus problemas de salud. Ganador de la Copa Libertadores 2007 en su primera etapa, en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y perdió en las semifinales de Libertadores ante Santos de Brasil.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club. Además, dirigió a Universidad de Chile y Unión Deportiva Salamanca, de Chile; Monarcas Morelia, de México; Millonarios, de Colombia; Alianza Lima, de Perú; Cerro Porteño, de Paraguay; y Al Nassr, de Arabia Saudí. La preocupación crece por momentos mientras Russo lucha por ganar el partido más complicado de su vida.