Argentina - Venezuela: Horario y dónde ver el partido de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial

Argentina y Venezuela se enfrentan en la madrugada de este viernes 5 de septiembre en el Estadio Mâs Monumental en el partido de la Jornada 17 de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026. Te contamos a qué hora es el Argentina - Venezuela y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Lionel Scaloni llegará a la disputa luego de haber empatado con Colombia (1-1), derrotado a Chile (1-0), derrotado a Brasil (4-1) y derrotado a Uruguay (1-0). De esta manera, se ubican en el primer lugar de las eliminatorias con 35 puntos y +19 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Fernando Batista registraron una derrota ante Uruguay (2-0), una victoria sobre Bolivia (2-0), una victoria sobre Perú (1-0) y una derrota frente a Ecuador (2-1). Semejantemente, se posicionan en el séptimo puesto de la tabla de las clasificatorias con 18 puntos y -4 en la diferencia de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que los albicelestes se presentan como favoritos de acuerdo con su historial de duelos directos, ya que se han impuesto sobre los vinotintos en tres de las últimas cuatro ocasiones que se han enfrentado. Su derrota más reciente data de 2019 en un amistoso internacional, mas los caribeños no ganan en una competencia oficial desde 2011.

En otros términos, el camino de Argentina hasta el final de las eliminatorias estará marcado por su duelo contra Ecuador, mientras que Venezuela se tendrá que enfrentar a Colombia.

HORARIO DEL ARGENTINA - VENEZUELA DE LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL PARA EL MUNDIAL

El partido entre Argentina y Venezuela, correspondiente a la Jornada 17 de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial 2026, se disputa en la madrugada de este viernes 5 de septiembre a la 1:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL ARGENTINA - VENEZUELA DE LAS ELIMINATORIAS CONMEBOL PARA EL MUNDIAL

En España, el partido de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial entre Argentina y Venezuela se podrá ver en directo y online a través de Movistar+, Movistar Plus+ y Vamos.

También puedes seguir toda la jornada de las eliminatorias CONMEBOL para el Mundial a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.