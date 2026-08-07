Argentina respalda a Infantino: "El camino es seguir trabajando bajo su liderazgo"

En medio de una de las mayores crisis institucionales que ha vivido la FIFA durante la presidencia de Gianni Infantino, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha salido públicamente en defensa del dirigente suizo. La situación se desencadenó tras el fallido proyecto impulsado por la administración de Infantino para transformar el Mundial en una competición con una fuerte participación de capital privado, una iniciativa que provocó una enorme oposición dentro del fútbol internacional.

En ese contexto, y cuando diferentes sectores del fútbol internacional cuestionan el liderazgo del presidente de la FIFA e incluso plantean la necesidad de un relevo en el próximo Congreso, la AFA ha emitido un contundente comunicado de respaldo.

La federación argentina comienza mostrando un apoyo explícito a la gestión de Infantino durante la última década, asegurando que su mandato ha estado marcado por el crecimiento del fútbol y el fortalecimiento institucional de la FIFA. "En nombre de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de su Comité Ejecutivo, nos dirigimos a Usted querido Presidente, y por su digno intermedio a la directiva de la FIFA, a manifestar nuestro respaldo con la gestión realizada durante los últimos 10 años, que tuvo como grandes ejes el desarrollo del fútbol en todo el mundo y la solidez institucional basada en un modelo de gobernanza claro, estable y transparente", comienza.

A continuación, la AFA hace referencia directa a la polémica que ha desencadenado la crisis, aunque evita mencionar expresamente el proyecto del Mundial. En su lugar, reconoce que la retirada de la iniciativa era la decisión adecuada después de la incertidumbre que había generado entre las federaciones: "En tal sentido, con relación a los recientes acontecimientos que son de público conocimiento, debemos reconocer la decisión de la Administración de retirar un proyecto que generó, dentro de la familia del fútbol y desde su inicio, muchas más incertidumbres que certezas".

El organismo presidido por Claudio Tapia también destaca que la FIFA haya reconocido públicamente los errores cometidos durante el proceso y pone en valor las disculpas trasladadas por Infantino a todas las asociaciones miembro. "Es por ello que es dable destacar la asunción de los errores cometidos en dicho proceso y el pedido de disculpas expresado en el sentido mensaje desplegado a las 211 federaciones miembro de FIFA", señalan.

Además, la AFA considera que el respeto a las normas de gobernanza debe situarse por encima de cualquier otro interés y afirma que ese episodio demuestra precisamente la importancia de mantener los procedimientos institucionales: "Priorizar las normas de gobernanza es un pilar fundamental para el fortalecimiento de las buenas relaciones entre la FIFA, sus asociaciones miembro y las confederaciones".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / Agencias

En el comunicado, la federación argentina vuelve a respaldar el mandato de Infantino y asegura que durante estos años ha impulsado una transformación profunda de la organización, abriendo la toma de decisiones a todas las asociaciones nacionales. "De igual manera, y como ya lo hemos expresado, Usted se encuentra liderando una gestión que propició una transformación profunda de la FIFA; que abrió las puertas de la organización a todas las asociaciones miembros y las confederaciones, para que con un diálogo franco y directo, podamos, entre todos, seguir impulsando el fútbol en todos sus niveles y disciplinas".

La AFA insiste en que esa transformación ha estado sustentada sobre principios como la transparencia, el respeto de los estatutos y los procedimientos democráticos, elementos que considera fundamentales para mantener la unidad del fútbol mundial: "Desde nuestra visión, esa transformación se cimentó en un modelo de gobernanza transparente, el respeto a las estructuras estatutarias y el seguimiento de los procedimientos democráticos, principios esenciales para que la familia del fútbol se encuentre unida, firme y trabajando para seguir generando mejoras en lo deportivo y en lo institucional, que repercuten en una mejor calidad de vida para millones de seres humanos que practican nuestro querido deporte".

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Por último, la federación argentina mira ya al próximo Congreso de la FIFA y deja claro que su posición pasa por mantener a Infantino al frente del organismo, reafirmando su apoyo al presidente suizo pese a la crisis provocada por el proyecto del Mundial de Clubes. "En consecuencia, en virtud de la proximidad del próximo Congreso de la FIFA, la Asociación que orgullosamente presido cree firmemente y reafirma que el camino es seguir trabajando bajo su liderazgo, a fin de poder continuar desarrollando un fútbol mejor y, aun, más inclusivo", concluye la nota.