Argentina se impone a Angola con un golazo de Messi

La selección argentina dio por finalizada su campaña 2025 con una victoria sobre Angola en un duelo amistoso en el que Leo Messi volvió a ser el gran protagonista. El #10 fue autor del segundo tanto además de la asistencia a Lautaro que abrió el marcador (0-2).

El encuentro disputado en el estadio 11 de noviembre de Luanda (Angola) se enmarca en la festividad nacional del país africano y sirvió para poner el broche al curso para una Argentina ya clasificada para el Mundial 2026. La selección sudamericana, vigente campeona mundial, causó sensación entre los angoleños que llenaron el estadio con la visita del presidente del país, que robó unos minutos al inicio del partido con unos largos prolegómenos en el césped.

Angola, que no estará en la cita mundialista del próximo verano, vivió el encuentro como una auténtica fiesta, además de ser una buena preparación de cara a la Copa Africana de Naciones que se disputará en diciembre.

Messi, decisivo

Argentina, que llegaba a esta encuentro tras sumar una victoria, contra Puerto Rico (0-6) y una derrota, contra Venezuela (1-0) en los dos últimos amistosos, volvió a tener en Leo Messi a su gran protagonista. El jugador de Inter Miami, que esta semana visitó el Camp Nou en la previa de la concentración de su selección en Elche, fue uno de los titulares de Lionel Scaloni en un duelo con destacadas ausencias para la albiceleste como la de Julián Álvarez o el Dibu Martínez.

El #10 fue clave en la victoria de Argentina empezando por una asistencia que supuso el gol de Lautaro Martínez al borde del descanso y que aumenta la ventaja del de Rosario como el jugador con mas asistencias en la historia a nivel de selecciones nacionales, con 61.

Ya en el tramo final del encuentro, Lautaro le devolvió el favor con un buen pase que Messi solo tuvo que pegarle al fondo de la red. La jugada partió de las botas de Alexis Mac Allister, que envió un pase en profundidad hacia el #10 que no llegó a su destinatario tras ser interceptado por la defensa local. La jugada continuó y el balón llegó a un Lautaro que vio solo a Messi y le dejó el balón para que rematara a placer.

Este será el último compromiso de Argentina en esta ventana de selecciones y tras el encuentro los jugadores regresarán a sus respectivos equipos.