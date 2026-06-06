AMISTOSO
Argentina - Honduras: Horario y dónde ver el amistoso internacional de preparación para la Copa Mundial
A qué hora y dónde ver el amistoso internacional de fútbol entre Argentina y Honduras esta madrugada del domingo 7 de junio
Argentina y Honduras se enfrentan esta madrugada del sábado 6 de junio al domingo 7 de junio en un nuevo amistoso internacional de preparación para la Copa Mundial de la FIFA. Te contamos a qué hora es el Argentina - Honduras y dónde ver el partido en España.
Así, pues, el combinado de Lionel Scaloni llega como una de las grandes favoritas a sumar una estrella a su camiseta tras clasificarse en el primer lugar de las eliminatorias de CONMEBOL, período durante el que estuvo como líder desde la tercera jornada hasta la decimoctava sin interrupciones.
Sus recientes victorias amistosas contra Zambia, Mauritania, Angola, Puerto Rico y Venezuela asimismo denotan el buen estado de forma en el que se encuentran los albicelestes, cuya convocatoria repite a varios protagonistas de Qatar 2022 aunque deja algunos fuera, buscando un equilibrio entre experiencia y juventud que puede ser la clave para luchar por la hazaña de lograr un segundo Mundial consecutivo.
Por su parte, el combinado hondureño no pudo formar parte del conjunto de selecciones que formarán parte de la cita internacional más grande del fútbol de naciones, pues quedó debajo de Haití en el Grupo C de las eliminatorias de CONCACAF y, por lo tanto, sin posibilidades matemáticas de clasificar.
Junto a Costa Rica, dos de las selecciones de mayor envergadura de Centroamérica quedaron fuera de una edición en la que se aumentó considerablemente el número de plazas, implicando así un par de ciclos fallidos que han de renovarse de cara a sumarse al torneo que tendrá lugar en 2030.
HORARIO DEL AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE ARGENTINA Y HONDURAS
El partido entre Argentina y Honduras, correspondiente al nuevo amistoso internacional, se disputa a las 02:00 (CET) del domingo 7 de junio en España.
DÓNDE VER EL AMISTOSO INTERNACIONAL ENTRE ARGENTINA Y HONDURAS
En España, el amistoso internacional entre Argentina y Honduras se podrá disfrutar de manera oficial mediante Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone.
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