En Argentina estallan contra el Leverkusen por el 'caso Echeverri': "Se recibieron de boludos"

Argentina se quedó a las puertas de coronarse campeona del mundo Sub-20. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, no pudo imponerse al talento marroquí en la gran final (2-0) y regresó a casa con la miel en los labios. Tras el partido, muchos aficionados se preguntaban qué habría pasado si futbolistas de la talla de Claudio Echeverri hubiesen participado en el torneo que acogió Chile.

El futbolista del Bayer Leverkusen fue una de las grandes ausencias de Argentina, junto a Franco Mastantuono. El equipo de las aspirinas optó por acogerse a la normativa y no cedió al futbolista para la cita mundialista, algo que molestó inicialmente a muchos argentinos. Sin embargo, estallaron del todo cuando conocieron la participación del jugador en Alemania durante el transcurso del torneo.

Suplente habitual en el Leverkusen

Echeverri, que puso rumbo al BayArena en verano con el objetivo de tener muchos minutos y ganar experiencia en una gran liga europea, solo suma 11 minutos de juego desde el pasado 27 de septiembre, día en que empezó el Mundial Sub-20, y encadena dos partidos consecutivos sin participar.

Claudio Echeverri posando con la camiseta del Bayer Leverkusen / FDP Radio

Desde que llegó al club, no registra ni 90 minutos sumando todas sus participaciones (cinco). Suplente habitual, el argentino no ha convencido del todo a Kasper Hjulmand, quien le ha dado 50 minutos de juego. Erik ten Hag le dio 37, repartidos en dos duelos. En Argentina, no se han mordido la lengua.

“Leverkusen... ¿Pero qué carajo te pasa, hermano? Durante todo el Mundial Sub-20, Echeverri jugó 10 minutos. ¿Para eso no se lo diste a Placente? Si lo hubieses dado, el pibe la rompía, metía goles, por ahí era campeón del mundo y hoy valdría 40 palos”, dijo Toti Pasman en DSports.

“Dicen que los alemanes son muy preparados, inteligentes... ¿Sabés qué, Leverkusen? Durante este Mundial, lo que hicieron con el ‘Diablito’ Echeverri, se recibieron de boludos, la verdad. De haber ido al Mundial, de haberlo dejado a Placente, hoy el Barcelona te lo compra por 50 palos. Pero lo tuviste en el banquillo”, añadió, visiblemente enfadado.

Claudio Echeverri, futbolista del Manchester City, capitán de la Sub-20 de Argentina / AP / Matías Delacroix

Es difícil saber qué habría pasado de haber estado Echeverri durante el torneo. Lo que está claro es que en el Sudamericano Sub-20, antes de firmar por el Manchester City, fue el gran líder del equipo. ¿Se equivocó realmente el Leverkusen al no ceder al jugador?