Argentina encuentra nuevo rival el día de la Finalíssima: ¡Mauritania!

Argentina, la actual campeona del mundo tras el título conseguido en Qatar en 2022, preparará su defensa del título con dos amistosos en esta ventana FIFA. El primer rival, confirmado este viernes, será Mauritania en un partido que se disputará en La Bombonera de Buenos Aires el día 27 de marzo, mientras que el día 31 el conjunto de Lionel Scaloni jugará ante Guatemala en otro amistoso.

El un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), afrimó que "el conjunto conducido por Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente antes de partir a defender el título en la Copa del Mundo".

El 27 de marzo es precisamente el día en el que la albiceleste debía jugar la Finalíssima ante España en Qatar, partido que fue cancelado debido al conflicto bélico que azota el Oriente Medio.

Dicho encuentro ante los africanos será disputado en la cancha de Boca Juniors, una sede que ya confirmó el ente futbolístico del país hace ya alguos días.

Acorde a los datos oficiales que compartió 'TyC Sports', la selección absoluta de Argentina disputó 36 partidos en la Bombonera con datos favorables: 25 victorias, ocho empates y solo tres derrotas, aunque la última de ellas reciente: contra Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Este sábado, la AFA anunciará el valor y cómo comprar las entradas así como el proceso de acreditaciones para los medios de comunicación.

Horas antes, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, declaró en una entrevista para la cadena paraguaya La Red a Argentina bicampeona de la Finalíssima alegando que España "no se presentó".

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Al mismo tiempo, Claudio Tapia, presidente de la AFA, acudió a sus redes sociales para afirmar que "somos campeones del Mundo, bicampeones de América y campeones de la Finalissima. No había diferencia en ir a Barcelona o a Italia el 31. Seamos serios", en referencia al partido de España ante Egipto el 31 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat.