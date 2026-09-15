Argentina ya conoce a sus primeros rivales de la era post-Messi

La Selección argentina ya tendría definidos sus próximos compromisos internacionales una vez finalizado el Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja con Bolivia, Burkina Faso y Benín como los tres adversarios para los próximos parones internacionales, a la espera de que la FIFA dé luz verde definitiva a la planificación.

Según la información difundida por fuentes de la AFA, el calendario arrancaría el 30 de septiembre, con un encuentro ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tres días después, el 3 de octubre, la Albiceleste se mediría a Burkina Faso en el Monumental. El tercer compromiso está previsto para el 6 de octubre, nuevamente en el estadio de River, esta vez frente a Benín.

Los encuentros tendrán, además, un componente especial porque marcarán el comienzo de una nueva etapa para Argentina. Lionel Messi confirmó su retirada de la selección después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

Por ello, existe la incógnita de si alguno de estos tres partidos terminará convirtiéndose en el último homenaje al delantero o si la AFA organizará posteriormente un encuentro específico para despedir a uno de los grandes referentes de la historia del fútbol argentino.

La intención de la AFA es oficializar los tres partidos este martes. Sin embargo, todavía existe una cuestión pendiente con la FIFA que puede resultar determinante: que los encuentros sean reconocidos como partidos de Clase A. Esta consideración permitiría, entre otras cuestiones, que los jugadores que arrastren sanciones puedan cumplir sus suspensiones durante estos amistosos.

El asunto cobra especial importancia después de los castigos impuestos a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada por los incidentes protagonizados con futbolistas de España tras la final del Mundial 2026.

También permanece en el aire el futuro de Lionel Scaloni. El seleccionador tiene contrato con la AFA hasta diciembre y su continuidad todavía genera interrogantes después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

A esta situación se añadió la marcha de Walter Samuel, integrante de su cuerpo técnico, que ya ha confirmado su desvinculación. El exdefensa pretende continuar formándose durante unos meses antes de afrontar nuevos retos como entrenador principal.

En medio de este escenario, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ha respaldado públicamente la continuidad de Scaloni. El dirigente dejó clara su postura pese a las dudas expresadas por el técnico tras la derrota mundialista.