Argelia tienta a Ethan Mbappé

Los hermanos Mbappé dejaron París el mismo verano. Kylian, tras varias idas y venidas, se convertiría en la estrella del Real Madrid y Ethan probaría suerte en el Lille. Este último, de hecho, volvió a sentirse futbolista hace unas semanas tras meses y meses de ausencia por una lesión en los isquiotibiales.

Mientras Kylian también es una de las caras visibles de la selección de Francia, Ethan está siendo tanteado por la Federación Argelina de Fútbol. Argelia quiere emular a Marruecos, una selección que estos últimos años captó a varios futbolistas de primer nivel pensando en ese Mundial que está a la vuelta de la esquina.

Como Luca Zidane

Sin ir más lejos, en el parón de octubre, Luca Zidane, segundo hijo de Zinedine Zidane, adquirió la doble nacionalidad y debutó con los Zorros del Desierto. Y ahora, según avanzó 'Fenec Football', la Federación Argelina mantuvo unas primeras conversaciones con Fayza Lamari, madre y representante de Ethan, para valorar la posibilidad de que participe en la próxima cita mundialista con Argelia.

Pese a que aún se trata de un mero rumor, el pequeño de los Mbappé posee la triple nacionalidad: la francesa, la argelina por su madre y la camerunesa por su padre, Wilfried Mbappé. De lograr convencer a Ethan, la Federación Argelina de Fútbol continuaría siendo víctima de ciertas críticas por anteponer futbolistas sin experiencia en el fútbol de selecciones al talento local. Una política que reaviva un sentimiento de recelo histórico hacia Francia, que colonizó el país magrebí durante muchos años.

Ethan Mbappé suma dos dianas este curso con el Lille después de dejar atrás los constantes problemas físicos que tanto le lastraron la pasada temporada y es uno de los mayores talentos que atesora el fútbol francés. De decantarse por Argelia, formaría una interesante dupla con la estrella del Paris FC, Maxime Lopez.