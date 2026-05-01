Arda Turan: "De Simeone aprendí a ganar sufriendo y de Luis Enrique, soluciones para atacar"

Arda Turan, entrenador del Shakhtar Donetsk, atraviesa uno de los momentos más importantes de su corta carrera en los banquillos: líder en Ucrania y semifinalista de la Conference League, donde se mide al Crystal Palace en busca de un billete para la final en Leipzig del próximo miércoles 27 de mayo. En una entrevista concedida Flashscore, el técnico turco retrocedió al pasado para explicar su presente, deteniéndose en dos nombres propios que fueron claves a lo largo de su carrera: Diego Pablo Simeone y Luis Enrique.

"De Simeone aprendí los detalles defensivos y la idea de que si todos luchan juntos, se puede llegar hasta el final", explicó Turan, recordando su exitosa etapa en el Atlético de Madrid. Bajo la dirección del Cholo, el excentrocampista interiorizó conceptos que hoy forman parte de su ADN como entrenador: los ángulos de presión, la solidaridad defensiva o la gestión del bloque bajo. Pero, sobre todo, una convicción: el colectivo está por encima de cualquier individualidad.

Arda Turan mantiene una buena relación con el Cholo Simeone / twitter

Ese aprendizaje resultó clave en uno de los hitos de su legado como futbolista, la Liga de 2014, que el propio Turan define como "uno de los títulos más especiales de la historia del fútbol", equiparándola con la gesta del Leicester en la 15/16, ya que fue lograda ante gigantes como el Real Madrid y el Barcelona.

Precisamente en el club azulgrana completó su formación futbolística con un estilo de juego radicalmente distinto. "Con Luis Enrique aprendí las soluciones ofensivas", señaló. En el Barça, Turan se empapó de mecanismos para superar presiones, la importancia de los triángulos de pase y la toma de decisiones en espacios reducidos. "Tenía muchas maneras de romper cualquier tipo de presión", recordó.

Además, el 'mago turco' destacó la capacidad del técnico asturiano para gestionar el vestuario con comunicación directa y precisa: "Luis Enrique siempre mantenía una comunicación abierta y cara a cara con los jugadores. Sabía cómo hablar con un jugador en el momento y el lugar adecuados, qué decir en qué circunstancia, y respetaba las posiciones de los jugadores en el equipo".

Arda Turan junto a Luis Enrique en su etapa en el Barça / VALENTI ENRICH

Una síntesis propia en el Shakthar

La síntesis de ambas influencias define hoy su propuesta en el Shakhtar: un equipo que combina orden y agresividad sin balón con libertad y creatividad en el último tercio. "Quiero que mis jugadores respeten el sistema en las primeras fases, pero que tengan libertad en ataque", explicó.

Ese equilibrio está dando resultados. En su primera experiencia fuera de Turquía, tras su fructífero paso por el Eyupspor, Turan ha construido un bloque competitivo pese a las enormes dificultades derivadas del contexto del país. "No se puede entender lo que vivimos sin estar aquí", afirmó, en referencia a los constantes viajes y las condiciones excepcionales en las que compite el club.

La locura de Arda Turan tras el gol final del Shakhtar / Agencias

Con la liga prácticamente encarrilada, el gran reto inmediato pasa por Europa. El Shakhtar busca alcanzar su segunda final continental tras la Copa de la UEFA de 2009, y Turan no esconde la ambición: "Queremos construir un equipo que pueda jugar semifinales o finales de Champions en el futuro".

Antes, deberá superar a un rival al que respeta profundamente: el Crystal Palace. De las 'águilas' destacó su dinamismo y su capacidad física. "Es un equipo que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento", advierte, consciente de que la eliminatoria exigirá máxima concentración y fortaleza mental.

En ese escenario, los legados de Simeone y Luis Enrique vuelven a emerger como guías en su modelo de juego. A las puertas de su primera gran noche europea como entrenador, Arda Turan tiene claro el mensaje: "Si estamos juntos, podemos hacerlo". Una frase que resume todo lo aprendido en España y que ahora busca transformar en historia con el Shakhtar.