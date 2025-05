Arda Turan se despide de Turquía y ya tiene nuevo equipo

La aventura en los banquillos de Arda Turan tendrá un nuevo capítulo. La leyenda turca, exjugador de equipos como Atlético de Madrid y FC Barcelona, fichará por el gigante ucraniano Shakhtar Donetsk, sustutuyendo a Marino Pusic en las próximas horas.

El primer paso para Arda ha sido despedirse de hasta ahora su club, el Eyüpspor, con el que ha conseguido ascender a la primera división otomana. Mediante un comunicado, Arda ha agradecido al club los dos años que ha pasado en Eyüpsultan, en especial a su presidente y vicepresidente, y a sus juagdores, que son "los verdaderos héroes" de "esta historia".

"Establecimos un hermoso ambiente familiar, nos convertimos en un hermoso equipo, tratamos de jugar un fútbol hermoso sin importar los resultados, dejamos hermosos recuerdos y récords en nuestra historia del fútbol, tratamos de contar la belleza del fútbol en todas las circunstancias; creo que lo logramos", dice Arda en su comunicado.

El exfutbolista tendrá un contrato de dos años en Ucrania, y su entorno considera este movimiento estratégico la primera piedra en el camino para poder dar el salto a entrenar en España, concretamente al Atleti.

"Nosotros siempre charlamos con Arda Turan. Sé bien que su principal objetivo es tener el puesto como técnico del Atlético tras la etapa de Diego Pablo Simeone. Lo más importante es que la gestión del club también lo quiere, y ojean a su progresión como técnico", dijo recientemente Necati Ates, ex técnico asistente de Arda cuando era jugador del Galatasaray. “El Shakhtar es una institución con visión de futuro, ha competido a gran nivel en Europa y representa una gran oportunidad para Turan”.

En Ucrania, Arda llega a un equipo que ha cuajado un decepcionante curso, acabando tercero en su liga nacional y siendo eliminado de la fase liga de la Champions League. El Donetsk, acostumbrado a dominar en su país, solo ha podido conseguir este año la Copa de Ucrania, ganando en la tanda de penaltis a su eterno rival, el Dinamo de Kiev.

EL COMUNICADO DE ARDA TURAN

Fue un viaje increíble para mí.

He logrado más de lo que jamás soñé en un campo de fútbol; el Eyüpspor ha abierto una nueva puerta para mí. Me dio la oportunidad, escuchó y compartió mis sueños; me proporcionó un entorno familiar maravilloso para realizar mis sueños. No fue nada fácil y yo sabía que no sería fácil, todos lo sabíamos. Durante los dos años que pasamos juntos, siempre perseguimos la "belleza". Establecimos un hermoso ambiente familiar, nos convertimos en un hermoso equipo, tratamos de jugar un fútbol hermoso sin importar los resultados, dejamos hermosos recuerdos y récords en nuestra historia del fútbol, tratamos de contar la belleza del fútbol en todas las circunstancias; creo que lo logramos.

Ahora es el momento de soñar nuevos sueños y embarcarse en un nuevo viaje. Guardaré cada recuerdo que pasé aquí en el lugar más hermoso de mi corazón. Tengo una deuda de gratitud con las valiosas personas con quienes caminamos juntos en este magnífico viaje. En primer lugar, nuestro presidente Murat Özkaya. Creíste en mí, te convertiste en un compañero de mis sueños y un hermano en mi vida. Un día cuando mire atrás siempre recordaré con gratitud la oportunidad que me diste. Nuestro vicepresidente Fatih Kulaksız. Creaste un ambiente de trabajo maravilloso para mí. Para mí no sólo fuiste un vicepresidente sino también un hermano. Estuviste más tiempo en las instalaciones que en el trabajo o en casa; Estuviste con nosotros. Sin ti, mi historia siempre estaría incompleta.

Coşkun Abi, Ersin Abi, Batu, Furkan, Şaban Usta, Ramo, Uğur, İsmail... Todos los profesionales de nuestro club que no puedo nombrar. Mis compañeros técnicos que han estado trabajando conmigo día y noche durante dos años. Kerem Abi, Ati Baba, Emrah, Umut, Utku, Sinan, Mert, Murat, Anex... Ustedes son los héroes más grandes de esta magnífica historia.

Todo nuestro equipo de atención médica; Señor Arda. Has creado milagros incluso en las circunstancias más difíciles.

Los personajes principales de la historia son; mis jugadores. Nunca dijeron "pero" ni siquiera por un día, nos quedó falta, tuvimos dificultad en formar un equipo; Todos y cada uno de ustedes siempre han hecho su parte. En este país, demostraron que la ciencia, la táctica y el sistema son el mejor camino hacia el éxito. Lo pasasten mal, lo pasamos todos juntos, pero nunca dieron un paso atrás. Si hoy podemos hablar de una historia, ustedes son los verdaderos héroes. Siempre estaré orgulloso de vosotros.

Y mi familia. Mi amada esposa, mis hijos... Mis mayores apoyos en este camino. Seguiré haciendo cosas que os harán sentir orgulloso.

Hay tantos sentimientos en mi corazón y tantas palabras en mi lengua.

Pero en algún momento tengo que poner punto final a mis frases. Por eso lo digo una vez más y con gran orgullo:

Fue un viaje increíble para mí...

ARDA TURÁN