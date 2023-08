Un árbitro VAR, sobre compras arbitrales: "Te llaman desde números desconocidos..."

El árbitro de VAR Andrés Cunha se ha referido a supuestas compras arbitrales a lo largo de su carrera El colegiado afirma haber recibido llamadas de números desconocidos previas a partidos importantes

El mundo arbitral nunca podrá dejar de estar rodeado de polémica. Los colegiados tienen una enorme responsabilidad en un terreno de juego, siendo capaces de decidir un encuentro con sus decisiones, una situación que algunos equipos parecen aprovechar para intentar influenciar en los árbitros.

Andrés Cunha, colegiado de VAR del fútbol uruguayo, se ha referido a esta cirunstancia en una entrevista en la que ha repasado las presiones que sufren los árbitros, normalmente antes de partidos importantes.

El árbitro fue preguntado sobre si alguna vez en su carrera se le ofreció dinero para arbitrar. Cunha reconoce haber escuchado rumores, aunque nunca se ha prestado personalmente a ello: "Escuchar escuhas siempre. No me tocó vivirlo, para no vivirlo siempre hay que tomar precauciones".

🚨IMPACTANTE‼️



El árbitro VAR Andrés Cunha cuenta cómo se le hacen llegar propuestas a los árbitros antes de los partidos importantes:



▶️Te llaman desde teléfonos desconocidos

▶️Se hacen pasar por periodistas y te invitan a tomar un café



Él aclara que nunca se prestó para eso. pic.twitter.com/QsO5L0vPJ5 — Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) 21 de agosto de 2023

El colegiado ha desvelado qué métodos utilizan algunos clubes para intentar presionara a los árbitros: "Te llaman desde teléfonos desconocidos, quieren tomar un café contigo para charlar... Nunca asistí, siempre se dan previas a partidos importantes. Te dicen que son periodistas de otros países, que quieren charlar del partido. Tienes que estar alejado de todo esto, nunca di facilidades", ha reconocido.