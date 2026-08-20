Un árbitro de la Ligue 1, condenado a prisión condicional por violencia doméstica

Abdelatif Kherradji es un árbitro central de la Ligue 1 de Francia desde hace dos años, que ha sido condenado este miércoles a seis meses de prisión con suspensión de la pena por violencia de género.

Kherradji es un árbitro francés de 40 años que arbitró en partidos de la Ligue 1 durante las dos últimas temporadas y estaba entre los árbitros designados para la siguiente.

Fue juzgado el 7 de agosto de 2026 en el Tribunal correctionnel de Nimes por dos episodios de violencia contra su exmujer, con la que tuvo una relación sentimental de cuatro años.

Niega las acusaciones

En marzo de este año se le acusó de agarrarla por el cuello, tirarla de los brazos y del pelo durante una discusión. Dos meses después, se le acusó de tirarla del brazo, agarrarla por los hombros y empujarla contra la pared. Unas acusaciones que el árbitro negó.

La víctima obtuvo 3 días de incapacidad temporal de trabajo y declaró haber tenido miedo de morir. En cambio, según recoge 'OneFootball', Kherradji insistió en que fue ella quien lo agredió a él en varias ocasiones y que él solo se defendió.

Tal y como informa 'L'Équipe', el árbitro estaba bajo control judicial desde el 15 de mayo y en baja médica hasta el 18 de agosto. La Comisión Federal de Árbitros de la FFF ya lo había escuchado. "Estar aquí es una tortura, lo estoy pasando muy mal. He dedicado veinticinco años a construir una carrera que me ha llevado al máximo nivel. Todo puede acabar en un abrir y cerrar de ojos", declaró Kherradji durante el juicio.

Una condena de seis meses, tres años sin poder acercarse y un curso de sensibilización

La fiscalía pidió 18 meses de prisión con suspensión con ejecución provisional y la obligación de cumplir ciertas condiciones. Finalmente, el tribunal lo condenó a 6 meses de prisión con suspensión. Además, también se le ha prohibido contactar con la víctima durante un periodo de 3 años.

Kherradji tendrá que realizar un curso de sensibilización y prevención contra la violencia de género. Aunque el tribunal aceptó no inscribir la condena en su historial penal para evitar que el dictamen afectara directamente a su desarrollo profesional dentro del arbitraje.

Tras conocer que no constarían estos hechos, los abogados de Kherradji se mostraron satisfechos: "Es una buena decisión para nosotros", explicó en unas declaraciones recogidas por 'L'Équipe'.

Aunque los abogados de la víctima no lo tienen tan claro: "No puedo imaginar ni por un momento que las autoridades del fútbol acepten que uno de sus árbitros de la Ligue 1 continúe arbitrando después de haber sido condenado por violencia doméstica".

Desde que se conoció el proceso judicial no ha arbitrado ningún partido

La defensa había pedido la absolución y se reserva el derecho a apelar en un plazo de 10 días. El árbitro negó las acusaciones y habló de que todo estaba siendo una "profunda injusticia".

Una apelación que únicamente se hará "si la Federación no sanciona a Abdelatif, no apelaremos. Esperamos que la decisión se tome con relativa rapidez, ya que solo disponemos de diez días para decidir", apuntó el abogado.

Desde que se decretó el control judicial a mediados de mayo, Kherradji no volvió a arbitrar en ningún partido. Su último encuentro oficial arbitrado fue el del Niza contra Le Havre, el 12 de abril de este año, según ha informado el medio 'Le Figaro'.

La Federación Francesa de Fútbol y la LFP pueden tomar medidas disciplinarias independientemente de la sentencia judicial y se baraja una posible suspensión o exclusión.