Un árbitro de la Bundesliga le pide matrimonio a su novio en la previa del Colonia - Wolfsburgo

El fútbol es un deporte con una gran visibilidad. Una herramienta para exponer los problemas sociales, políticos, culturales y, sobre todo, para ayudar a fomentar la diversidad. En los últimos años, hemos visto mobilizaciones de jugadores, como són los casos de Borja Iglesias, Aitor Ruibal o Héctor Bellerín, increpados en sus redes sociales por llevar un simple bolso, pintarse las uñas o defender al colectivo LGTBI, teniendo la orientación sexual que tengan.

El pasado fin de semana hubo una imagen en el fútbol alemán que no pasó desaparecibida. El árbitro, Pascal Kaiser, le pidió matrimonio a su novio, en la previa del partido entre el Colonia y el Wolfsburgo. Lo hizo delante de todo el estadio, con las cámaras de televisión grabando el emotivo momento.

Un día especial

El gesto se produjo durante el 'Diversity Matchday', una iniciativa que se celebra cada año con la intención de fomentar la diversidad, la tolerancia y el respeto tanto dentro como fuera del terreno de juego.

La respuesta de los 50.000 aficionados que ocupaban los asientos del Rhein Energie STADION fue increíble. La grada respondió con una gran ovación, convirtiendo la petición en una celebración colectiva. Kaiser tomó el micrófono y quiso dejar unas palabras para el fútbol moderno: "Quiero que todos vean que amo a esta persona", decía.

El club compartió el momento a través de un video en sus redes sociales y dio la vuelta la mundo, acumulando millones de visualizaciones. La pareja aceptó la propuesta y fue recibida entre aplausos.

Noticias relacionadas

El encuentro terminó con victoria del conjunto local, el Colonia, por 1-0 gracias al gol de Linton Maina en el minuto 28 de partido.