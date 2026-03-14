El árbitro admite un error contra el Bayern: "La roja a Luis Díaz fue muy severa. Ahora no la sacaría"

El Bayer Leverkusen - Bayer de Múnich en el BayArena terminó con un resultado de 1 a 1 sobre el terreno de juego. El equipo de las aspirinas sorprendió al actual líder de la Bundesliga en un partido que, además, tuvo varias acciones polémicas y múltiples intervenciones del VAR, como tres goles anulados (dos para los visitantes y uno para los locales) y una tarjeta roja que había pasado inadvertida para Nicolas Jackson.

El que también acabó expulsado en las filas del equipo bávaro fue Luis Díaz. El colombiano vio la segunda amarilla en el tramo final del partido por simular haber sido objeto de penalti, una acción muy protestada por Vincent Komapny y los suyos sobre el terreno de juego.

Tras el encuentro, el colegiado del partido, Christian Dingert, habló con 'Sky Sports' sobre las jugadas controvertidas y admitió haberse equivocado en esa acción concreta.

"Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora", dijo el colegiado en una intervención en la televisión inédita en otros países.

El colegiado también habló con Max Eberl, director deportivo del conjunto muniqués, según declaró el directivo. "Es cierto que daba la sensación de que todo lo que era dudoso se decidía en nuestra contra", dijo en zona mixta.

"Acabo de hablar con el árbitro, todo está bien, ha sido un buen diálogo. También dijo que la segunda tarjeta amarilla para Díaz no era amarilla. Para él, estaba claro que fue una simulación, pero ahora ha visto las imágenes y dice que no fue una segunda amarilla", añadió, afirmando que era un gesto "muy honorable".

En otras reacciones, también hablaron el entrenador del equipo y el capitán.

"Nadie en el estadio sabe por qué le sacan doble amarilla", comentó Vincent Kompany en rueda de prensa. "No hay discusión con la roja de Nico, sin embargo, sí hay discusión sobre la tarjeta roja de Lucho. No lo entiendo. Estoy orgulloso del equipo, pero descontento con algunas decisiones".

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"No quiero defender aquí que fuera penalti, pero eso no es una simulación ni por asomo", dijo Joshua Kimmich en 'DAZN'. "Para mí, no se puede sacar tarjeta amarilla por simular una falta. Hubo contacto con el pie de Blaswich, y él se levantó inmediatamente. No digo que deba ser penalti, pero al menos no tarjeta amarilla".