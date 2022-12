El árbitro que acabó sustituido por expulsar a Pelé

En Colombia en 1968, una expulsión a Pelé provocó una anécdota inigualable: El regreso del expulsado y el cambio del árbitro por la paliza de los jugadores del Santos El colegiado colombiano Guillermo 'El Chato' Velásquez fue el encargado de echarle del campo

La figura de Pelé tenía tal aura en su época de futbolista que las anécdotas que le envuelven se cuentan a decenas.

Una de ellas es especialmente conocida en Colombia cuando, en un partido amistoso entre el Santos y la selección del país cafetero, Pelé fue expulsado, pero acabó regresando al terreno de juego y el que lo terminó abandonando fue el árbitro que le había echado.

"Una vez me expulsaron en un partido contra Colombia. ¡La decisión fue tan impopular en las gradas que el árbitro se expulsó él mismo!", escribió Pelé en redes en agosto de 2018 recordando la anécdota.

La realidad de la historia involucra al colegiado colombiano Guillermo 'El Chato' Velásquez. El partido se disputaba en el estadio Nemesio Camacho El Camín de Bogotá, el 17 de julio de 1968. Con casi 60.000 espectadores, el Santos de Brasil, campeón de la Libertadores y encabezado por su máxima estrella, Pelé, con ya dos Copas del Mundo, se enfrentaba a la selección Colombia que se preparaba para los Juegos Olímpicos de México 1968.

Las crónicas de la época ya apuntan a que el partido no había empezado de la mejor manera. Apenas en los diez minutos, Lima, del Santos, protestó haciéndole una zancadilla al árbitro que el empate de Colombia había sido fuera de juego, y éste se giró propinándole un golpe con la mano izquierda.

Tras una breve suspensión, el partido se reanudó y después dos goles más, alrededor del minuto 40, Pelé y el Santos reclamaron un penalti. El '10', según el árbitro, le insultó refiriéndose a su madre. En el fútbol aún sin tarjetas, el árbitro echó a Pelé del campo. El futbolista accedió, pero todo lo demás se torció.

Los jugadores del Santos se echaron encima del 'Chato', le agredieron gravemente y el público se mostró muy contrariado con la decisión, pidiendo al unísono y visiblemente que regresara.

El juez, visiblemente afectado por los golpes, tuvo que salir del encuentro rumbo a un centro hospitalario. En su remplazo asumió la dirección del partido el asistente Omar Delgado quien determinó junto a las demás autoridades que Pelé regresara al campo de juego para disputar el resto del partido.

En su lugar, en la banda, el chileno Mario Canessa, aficionado del partido pero árbitro de profesión, tomó la responsabilidad.

Finalmente, el Santos ganó por 4 goles a 2, pero no había acabado todo. El 'Chato' Velásquez había interpuesto una denuncia contra los jugadores del Santos por lesiones personales. De tal manera que, en vez de trasladarse al hotel o tomar rumbo al aeropuerto El Dorado, el equipo brasilero fue llevado a la Comisaría del Norte, para tomar declaración.

En los testimonios, El 'Chato' declaró que Pelé fue de los pocos que no le agredieron: “De las 28 personas que había allí me pegaron 25. Los únicos que no lo hicieron fueron el médico, un periodista de Folha de São Paulo y Pelé”. En 2017, el árbitro falleció, aunque años antes había tenido varias oportunidades de reencontrarse con 'O Rei'.

Como el propio Pelé declararía ya retirado, solo le han expulsado tres veces en toda su trayectoria deportiva.