El arbitraje italiano, también en entredicho: habrá reunión para unificar criterios

El arbitraje italiano está estos días más en entredicho que nunca, debido al episodio que marcó el Inter-Juventus del pasado sábado: la expulsión de francés Pierre Kalulu en la primera mitad que dejó en inferioridad al combinado turinés y que suscitó en las últimas horas la crítica feroz de aficionados, entrenadores, jugadores y directivos de varios equipos.

Una acción en el minuto 42 del duelo provocó un terremoto de críticas en Italia. Kalulu roza ligeramente con su brazo al italiano Alessandro Bastoni, que fue al suelo rápidamente pese a la sutileza del contacto. Segunda amarilla para el defensa juventino y toda la segunda parte con diez jugadores.

La derrota (3-2) enfureció a la directiva juventina. El francés Damian Comolli, director general del club, y el italiano Giorgio Chiellini, director de estrategia, dieron la cara en nombre del club tras el partido, con unas declaraciones que señalaron el nivel arbitral italiano y el protocolo del VAR.

"Este espectáculo que debería haber ofrecido el fútbol italiano, quedó manchado por esta decisión. Hay un protocolo que no funciona porque es increíble que no se pueda corregir desde el VAR. El sistema no funciona. Hemos llegado a un punto de no retorno", dijo Chiellini a DAZN.

A partir de ese momento, comenzó la crítica en las redes sociales. En concreto a dos personas. Primero a Federico La Penna, colegiado del partido. Pero también, y cada vez más, a Alessandro Bastoni, acusado de simulación.

En defensa del Inter y de Bastoni salió este lunes el presidente del combinado 'nerazzurro', Giuseppe Marotta, recordando episodios arbitrales que perjudicaron a los interistas en temporadas recientes y otros que beneficiaron a la 'Juve'.

"Esta es la misma clase arbitral que había el año pasado, con el mismo designador. Nosotros, el Inter, perdimos el campeonato por un punto. En el partido Inter-Roma se reconoció, a posteriori, un penalti a nuestro favor que no se concedió y que podría haber cambiado el campeonato. Y nos atuvimos a las decisiones que se tomaron", dijo en Milán, antes de la Asamblea de la Serie A.

"Solo quería recordar un pequeño episodio relacionado con el caso, que coincide con un Juventus-Inter de 2021, con un 2-2 en el marcador, un penalti a favor de la Juventus por una simulación evidente de Cuadrado. Tanto el árbitro como los órganos técnicos aclararon que se trataba de una simulación evidente. Con esa victoria conseguida en el último minuto, la 'Juve' logró la clasificación para la Liga de Campeones, lo que le reportó la bonita cifra de 60/70 millones de ingresos", atizó.

No solo Inter y 'Juve'

No solo este partido ha suscitado las críticas. Antonio Conte, entrenador del Nápoles, ha sido uno de los más críticos esta temporada con el nivel arbitral italiano. Sin ir más lejos, el pasado 10 de febrero ante el Como 1907, cargó tras quedar eliminado en Copa Italia.

"No es una buena temporada para los árbitros y el VAR, espero que encuentren la manera de mejorar. Es necesario dar un paso adelante, porque al igual que nosotros mejoramos los equipos, es justo que también mejoren los árbitros. No es bueno para el fútbol en general", dijo a Mediaset, en referencia a una posible amarilla sobre el español Jacobo Ramón que hubiera supuesto su expulsión.

Uno de sus jugadores, el italiano Leonardo Spinazzola, habló también del arbitraje este domingo, tras el empate ante el Roma: "Nosotros asumimos nuestras responsabilidades, pero los árbitros también deben hacerlo, sobre todo los de campo. Creo que el VAR solo debe servir de ayuda, son los árbitros los que deben asumir más responsabilidades. Ahora estamos a mitad de camino, ¿quién decide? No se sabe".

Y otra voz autorizada como Daniele De Rossi, actual entrenador del Génova, también lanzó un mensaje al colectivo arbitral.

"Ya no se entiende nada, qué es falta y qué no lo es, y en las jugadas dudosas todos se quejan en su propio beneficio", dijo en rueda de prensa.

"Lo único positivo de lo que ha pasado es que el partido era el Inter-Juve, que da que hablar a todo el mundo, que mueve mucho porque es un partido que ve todo el mundo y que tiene mucho peso en Italia. La regla más estúpida del VAR, y lo llevo diciendo desde hace tres años, es que la segunda tarjeta amarilla sea menos grave que la roja directa, sería fácil cambiarla en dos días", añadió en 'Rai Radio 1'.

La Serie A reunirá a árbitros, clubes y entrenadores para aclarar criterios

La Serie A reunirá el próximo 23 de marzo a árbitros, clubes y entrenadores para aclarar criterios y rebajar la tensión después de la polémica generada por la expulsión de Kalulu.

"Hemos fijado para el 23 de marzo la reunión entre clubes y árbitros. Estarán presentes los entrenadores", anunció este lunes Ezio Simonelli, presidente de la Serie A.

El mandatario reconoció el error en la decisión del colegiado de ese partido, Federico La Penna.

"El episodio del Inter-Juventus se ha analizado desde todos los puntos de vista. Mi postura es que hay que hacer todo lo posible para que estos errores no se repitan. Italia fue uno de los primeros países en señalar que el protocolo del VAR no era adecuado, ya que no permitía intervenir en las tarjetas amarillas. Si nos hubieran escuchado, ahora no nos encontraríamos en esta situación. De hecho, creemos que el VAR debería poder intervenir en todas las tarjetas amarillas, y no solo en las segundas", apuntó.

Señaló, asimismo, que el encuentro servirá para que los árbitros expliquen los criterios que aplican: "Aclarar cuáles son las situaciones que se deben pitar y cuáles no. Los clubes quieren establecer las reglas, pero hay cosas objetivas, como el fuera de juego. Otras son interpretaciones subjetivas".

Noticias relacionadas

El árbitro del partido en cuestión, La Penna, presentó este lunes, según informaron medios locales, una denuncia por todos los comentarios de odio y deseo de muerte que recibió en las últimas horas en redes sociales.