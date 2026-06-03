FÚTBOL INTERNACIONAL
Arbeloa se ofreció al Bayer Leverkusen... pero el club lo descartó
La entidad germana continúa la búsqueda de un sustituto para Kasper Hjulmand tras descartar al salmantino
Álvaro Arbeloa no será el próximo entrenador del Bayer Leverkusen. Según ha informado el diario alemán 'Bild', el técnico salmantino fue ofrecido al conjunto germano durante el proceso de búsqueda de un sustituto para Kasper Hjulmand, pero la entidad alemana ha descartado su candidatura.
De acuerdo con la información publicada en Alemania, el Bayer Leverkusen valoró el perfil del exjugador del Real Madrid y había seguido de cerca su trabajo en la cantera madridista, especialmente durante su etapa al frente del Juvenil A entre 2022 y 2025. Sin embargo, los responsables deportivos del club consideran que Arbeloa todavía no cuenta con la experiencia suficiente para asumir un proyecto de la exigencia del conjunto de la Bundesliga.
La misma fuente asegura que fue el agente del entrenador quien trasladó la posibilidad al club alemán. La intención de Arbeloa sería iniciar una etapa profesional fuera de España tras poner fin recientemente a su vinculación con el Real Madrid.
El Leverkusen continúa buscando técnico para la temporada 2026-27 después de que varias de sus alternativas se hayan complicado. Diversas informaciones sitúan fuera de la carrera a nombres como Filipe Luis y Andoni Iraola, mientras que otros candidatos inicialmente vinculados al puesto tampoco han terminado de concretarse.
Según las distintas publicaciones alemanas, la dirección del club, encabezada por Simon Rolfes y Fernando Carro, no cuestiona el potencial de Arbeloa como entrenador, pero sí considera prematuro confiarle la responsabilidad de liderar un proyecto con el objetivo de devolver al equipo a los puestos más altos del fútbol alemán.
De esta forma, el Bayer Leverkusen mantiene abierta la búsqueda de un nuevo entrenador, mientras Arbeloa continúa estudiando opciones para dar el siguiente paso a su carrera en los banquillos tras su salida del Real Madrid.
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