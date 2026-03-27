FÚTBOL INTERNACIONAL
Araujo lesiona a Foden tras una dura entrada durante el Inglaterra-Uruguay
El internacional inglés sufrió una durísima entrada durante el Inglaterra-Uruguay
El concepto de partido amistoso es subjetivo. El Inglaterra-Uruguay disputado en Wembley tuvo poco de preparación, con dos equipos que se emplearon a fondo y realizaron algunas entradas fuera de lugar, como la protagonizada por el azulgrana Ronald Araujo sobre el local Phil Foden.
El central uruguayo, titular para Marcelo Bielsa, cometió una entrada imprudente sobre el internacional de los 'Three Lions'. Araujo, en su afán por cortar el avance del futbolista del Manchester City, fue al suelo e impactó directamente sobre el tobillo de Foden, que cayó dolorido al suelo.
La acción provocó el enfado monumental de Thomas Tuchel. El técnico alemán protestó airadamente la acción del defensa del Barcelona a su compatriota Jablonski, colegiado de la contienda, que entendió que el zaguero charrúa no debía ver tarjeta.
Foden, sustituido
Foden no pudo continuar sobre el terreno de juego y se marchó del césped con cara de circunstancias, pendiente el 'cityzen' de las exploraciones médicas pertinentes para conocer el alcance de su lesión. El tobillo del jugador inglés, no obstante, desafió a las leyes de la flexibilidad, torciéndose por completo tras la entrada de Ronald Araujo.
Inglaterra y Uruguay empataron a un gol. Los 'Three Lions' se adelantaron con un gol de Ben White, corroborado por el VAR, pero el madridista Fede Valverde empató en el 94' con un tanto de penalti.
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