Arabia vuelve a la carga: ¡LaLiga, de nuevo en peligro!

El mercado de fichajes bajó el telón el pasado 1 de septiembre, al menos en las grandes ligas europeas. Sin embargo, competiciones como la de Arabia Saudí aún están a tiempo de fortalecer sus plantillas y, de paso, asestar un golpe mortal a varios clubes del Viejo Continente. Y España podría no salvarse del ataque saudí.

LaLiga no se caracteriza por ser una competición potente en el aspecto económico, con muchos clubes obligados a vender a sus estrellas para poder inscribir a los nuevos fichajes o simplemente para cuadrar cuentas. Incluso hay veces que, sin esa necesidad de vender, se ven obligados a aceptar suculentas ofertas que pueden impulsar al club a cambio de la pérdida de talento.

Ni siquiera el FC Barcelona se libra de los tentáculos de Arabia. Los azulgranas dejaron marchar a Iñigo Martínez, uno de los pilares defensivos del equipo de Hansi Flick, al Al-Nassr el pasado 10 de agosto, operación que supuso un alivio económico significativo.

El Al-Shabab, al ataque

Sabedora de la situación en España, la Saudi Pro League de Arabia -donde el mercado no cierra hasta el próximo 11 de septiembre- podría lanzar una nueva ofensiva hacia LaLiga en las próximas horas, tras haber fichado ya este 2025 a Mamadou Sylla (Real Valladolid) y Sergio González (Leganés) procedentes de LaLiga Hypermotion.

Según informa el periodista Santi Aouna, el Al-Shabab habría alcanzado un principio de acuerdo verbal para firmar a Pathé Ciss. El centrocampista del Rayo Vallecano, que tiene una cláusula de rescisión de diez millones de euros y un valor de mercado de tan solo 2 'kilos', podría hacer las maletas en las próximas horas y dejar coja una pieza importante del sistema de Iñigo Pérez. De hecho, el senegalés ha completado los 90 minutos en las tres jornadas ligueras disputadas hasta el momento.

El delantero del Atlético Julián Álvarez pelea un balón con Pathé Ciss, del Rayo / EFE

Por ese mismo motivo el Rayo no está dispuesto a dejarle escapar tan fácilmente y, según 'Unión Rayo', ya habría rechazado dos ofertas de los saudíes, aunque el futuro de Pathé Ciss parece estar muy alejado de Vallecas. El futbolista -con contrato hasta 2027- desea marcharse a Arabia, donde el mercado de fichajes no cierra hasta el próximo 11 de septiembre y donde preparan una nueva ofensiva de unos 7 millones de euros.

Pulso Martín Presa-Pathé Ciss

El Al-Shabab no se dará por vencido y muy probablemente se acercará a las cifras que solicita el Rayo, que no le dejó marchar el último día de mercado en España a cambio de 4 millones. "Había una petición de salir, es el último día de mercado y el Rayo no iba a desprenderse de ninguna pieza importante. Hay que tener respeto a la categoría y eso empieza por no deteriorar la plantilla. Y es lo que hemos hecho este mercado y estamos orgullosos de ello", dijo Martín Presa, presidente del club madrileño.

Martin Presa, presidente del Rayo Vallecano / EFE

Pero hay ofertas que son irrechazables para la mayoría de los clubes de LaLiga, sobre todo si el jugador pide salir. A sus 31 años, Pathé Ciss -que ya ha tenido algún que otro enfrentamiento con la directiva anteriormente- desea firmar un último gran contrato que le solucione la vida en lo económico, pero el Rayo sigue tensando una cuerda que a punto estuvo de romperse el 1 de septiembre, cuando los agentes del senegalés mostraron su enfado por las ofertas rechazadas y protagonizaron una acalorada discusión con Martín Presa.

El 'caso Luiz Felipe'

Más allá de Pathé Ciss, en LaLiga tampoco descartan alguna que otra sorpresa más por parte de los saudíes. Y si no que se lo digan al Real Betis, que sufrió hace un par de años en primera persona la pérdida de un pilar fundamental con el mercado ya cerrado y sin la posibilidad de reforzarse para cubrir su baja.

Maroan Sannadi pelea una posesión con Luiz Felipe e Isi Palazón / EFE

Fue el caso de Luiz Felipe, central brasileño que abandonó el club verdiblanco un 7 de septiembre de 2023 para poner rumbo al Al-Ittihad. Enorme fue el enfado de Manuel Pellegrini, teniendo en cuenta además que su defensa sufrió el varapalo de la lesión de Marc Bartra tan solo un mes después.

Ahora, Luiz Felipe milita precisamente en el Rayo Vallecano, club con el que firmó el pasado mes de julio y con el que tiene contrato por una sola temporada. Todo apunta a que recalará el próximo mes de junio en el Benito Villamarín, una vez concluya el veto verdiblanco impuesto por el Al-Ittihad al jugador al dejarle salir traspasado al Marsella en enero del 2025.