Decisión tomada con Iñigo Martínez sobre su futuro

La etapa de Iñigo Martínez en el FC Barcelona terminó el pasado verano con una salida que sorprendió a buena parte del barcelonismo. Después de dos temporadas en el conjunto azulgrana, el central vasco puso rumbo al Al-Nassr para iniciar una nueva y exótica aventura en Arabia Saudí. La operación, además de responder al deseo del futbolista de afrontar un último gran contrato, también alivió la delicada situación salarial del Barça.

El defensor de Ondarroa dejó atrás una campaña sobresaliente en el equipo azulgrana, donde había conseguido convertirse en uno de los líderes de la zaga de Hansi Flick. Su experiencia y regularidad fueron claves en una temporada en la que el Barça conquistó títulos nacionales y en la que Iñigo recuperó su mejor nivel competitivo. Incluso dentro del vestuario culé era considerado una pieza fundamental tanto por su rendimiento como por su liderazgo.

Iñigo Martínez brilla en el Al Nasrr / 'X'

Su aterrizaje en el Al-Nassr no tardó en dar resultados. Desde su llegada al fútbol saudí, el central español se consolidó como titular indiscutible en la defensa del conjunto de Riad y fue uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico. En su primera temporada disputó 43 partidos oficiales, marcó cuatro goles y acumuló 3.717 minutos de juego, números que reflejan el peso que ha tenido dentro del equipo campeón.

Ahora, el futuro del internacional español ya ha quedado resuelto. Según informó 'Al-Riyadiyah', Iñigo Martínez seguirá en el Al-Nassr después de activar la cláusula de extensión automática incluida en su contrato. Los trámites oficiales quedarán completados en los próximos días, aunque el acuerdo ya está cerrado entre ambas partes.

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La citada información explica que la cláusula estaba vinculada al porcentaje de participación del jugador en la Saudi Pro League, además del deseo expreso del futbolista de continuar en el club. El actual contrato del central expiraba el 30 de junio de 2026, pero incluía la posibilidad de ampliar automáticamente el vínculo una temporada más hasta 2027 si se cumplían las condiciones pactadas.

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En el Al-Nassr consideran a Iñigo una pieza estratégica dentro del proyecto. El club saudí continúa asegurando la continuidad de varios referentes de su plantilla, con futbolistas como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané o João Félix todavía bajo contrato en los próximos años, mientras otros jugadores importantes como Marcelo Brozovic, que acaba contrato este verano, afrontan un escenario contractual diferente de cara al próximo mercado.