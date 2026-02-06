Cristiano se vuelve a negar a jugar: Guerra declarada y ¿fin de ciclo en Arabia?

Ni en el once titular, ni en el banquillo. La imagen de Cristiano Ronaldo hoy no ha sido celebrando ningún gol, sino la de su ausencia. El delantero del Al-Nassr ha decidido tensar la cuerda hasta el límite al negarse a participar en el gran clásico del fútbol saudí frente al Al-Ittihad. Es el segundo partido consecutivo que el luso se declara en "huelga", una decisión que ya no puede camuflarse bajo el manto de las rotaciones o las molestias físicas, el pulso está abierto.

Cristiano Ronaldo ha declarado la guerra al Fondo de Inversión Pública (PIF). El portugués considera una "traición" el agravio comparativo vivido en este mercado de invierno: mientras su eterno rival, el Al-Hilal, se reforzaba con el mediático fichaje de Karim Benzema, el Al-Nassr apenas ha recibido incorporaciones de calado.

Para CR7, este desequilibrio no es casual, sino una maniobra del PIF para asegurar el dominio del Al-Hilal. Como respuesta, el luso ha activado un plan de presión que ha dejado en shock a los dirigentes saudíes: si no hay un proyecto competitivo a su medida, la estrella no brilla.

El 41 cumpleaños más amargo

La crisis estalla, además, en una fecha simbólica. Ayer, 5 de febrero, Ronaldo cumplió 41 años. Lo hizo entrenando en solitario y lanzando mensajes ambiguos en sus redes sociales, pero la realidad en los despachos es otra. El club se siente rehén de un jugador que, pese a sus 961 goles oficiales, parece estar más fuera que dentro del proyecto.

"Ninguna estrella está por encima de la competición", rezaba un comunicado reciente de la Liga. Sin embargo, el "plante" de hoy demuestra que, en el ecosistema saudí, Ronaldo sigue teniendo el poder de apagar las luces del espectáculo.

¿Rumbo a la MLS o regreso a Europa?

Con una cláusula de salida de 50 millones de euros que se activa en verano, los rumores sobre su futuro han dejado de ser ruido de fondo. Su entorno ya no oculta que el objetivo de llegar a los 1.000 goles podría completarse lejos del desierto. La MLS acecha con el atractivo de un retiro dorado en Estados Unidos, mientras que en Inglaterra algunos nostálgicos sueñan con un último servicio en un Manchester United post-Ten Hag.

Lo que es innegable es que el idilio de Cristiano con Arabia Saudí se ha roto. Veremos si lo de hoy ante el Al-Ittihad es una rabieta de un día o es el fin de ciclo de un jugador que no acepta ser el actor secundario en una liga que él mismo ayudó a poner en el mapa.