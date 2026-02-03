"Esto es Arabia Saudí, no 'Ronaldo Arabia', tiene que saber cuál es su lugar"

La relación entre Cristiano Ronaldo y el fútbol saudí atraviesa su etapa más delicada desde la llegada del delantero portugués a la Saudi Pro League. Para el luso, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí no tiene el mismo baremo respecto a los equipos de la liga, permitiendo movimientos como el de Karim Benzema al Al Hilal, mismo que provocó su protesta, quedándose por voluntad propia fuera de la convocatoria del Al Nassr para medirse al Al Riyadh (0-1).

Y el malestar local se está haciendo sentir. El periodista saudí Walid Al-Faraj, una de las voces influyentes del periodismo deportivo local, lanzó un mensaje directo al futbolista, subrayando que el capitán de Portugal "tiene que saber cuál es su lugar. Esto es Arabia Saudita, no ‘Ronaldo Arabia’. Es un empleado que cobra un salario enorme, superior a cualquier etapa de su carrera en Europa. Tiene que respetar la liga o marcharse”, afirmó el comunicador, presentador del programa 'Action Ma Waleed'.

Cristiano Ronaldo, ante el Al Hilal / @AlNassrFC

"Imaginemos a un jugador del Manchester City negándose a jugar un partido en protesta contra las decisiones del dueño del club, y a otro jugador del Arsenal deteniendo partidos por segunda vez porque no aceptó la oferta de renovación financiera. Imagínense, porque es imposible que un jugador se atreva a hacerlo en la Premier League inglesa. Así funcionan las grandes ligas", complementó en su cuenta personal de 'X'.

El descontento del portugués está vinculado al mercado de fichajes invernal. Mientras el PIF respaldó la llegada de Karim Benzema al Al Hilal -máximo rival del Al-Nassr-, el Al Nassr no logró incorporar refuerzos de primer nivel. Esta diferencia de trato habría generado un profundo malestar en Ronaldo, que considera insuficiente el nivel competitivo de la plantilla para aspirar a los títulos.

Sky Sports: Podría marcharse pronto

La situación se agravó al día siguiente, cuando el delantero tampoco se presentó al entrenamiento matutino dirigido por Jorge Jesus, alimentando los rumores de una ruptura interna y elevando la tensión en el vestuario. Aunque desde el club no se han emitido comunicados oficiales, el silencio ha sido interpretado como un síntoma de la complejidad del momento.

Con contrato en vigor hasta 2030, el futuro inmediato del delantero en Arabia Saudita permanece abierto. En las últimas horas, 'Sky Sports' informó que el futbolista portugués podría incluso abandonar la entidad antes de lo previsto si no logran solucionar la difícil situación.