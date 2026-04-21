Arabia Saudí y su nueva estrategia deportiva: PIF empieza a vender

PIF, gran motor del desembarco saudí en el deporte mundial, abre una nueva etapa con la venta del 70% del Al-Hilal a Kingdom Holding Company. De este modo, el club, que forma parte de uno de los 4 que tienen actualmente controlados en la liga Saudí tras sus compras en 2023, pasará a manos del fondo de capital privado del mismo país. El fondo soberano, a su vez, también controla al Newcastle United, conjunto de la Premier League que cayó eliminado este curso en champions por el FC Barcelona de Hansi Flick.

"PIF y Kingdom Holding Company (KHC) firmaron hoy un acuerdo vinculante de compraventa y venta de acciones para que KHC adquiera el 70% del capital social de Al-Hilal Club Company (Al-Hilal), uno de los principales clubes de fútbol de Arabia Saudí y Asia".

El Public Investment Fund (PIF), fondo soberano de Arabia Saudí y gran arquitecto de la ofensiva del reino en fútbol, golf o tenis, ha lanzado un mensaje al mercado. Ha llegado la hora de ordenar cartera, abrir la puerta a terceros y exigir rentabilidad. Con esta operación, que varios medios cifran en unos 350 millones de euros, el fondo se asegura una rentabilidad mientras sigue controlando una gran parte de las acciones del club.

João Cancelo, con la camiseta del Al Hilal, en el Mundial de Clubes ante el Pachuca / EFE

Este puede no tratarse de un movimiento aislado, sino de una señal estratégica. En su nueva hoja de ruta 2026-2030, aprobada esta misma semana, el PIF sitúa entre sus prioridades desbloquear el potencial de sus activos estratégicos y maximizar retornos a largo plazo. Es un cambio relevante porque el fondo ha sido hasta ahora el brazo financiero de una política deportiva expansiva, muchas veces guiada también por la proyección internacional del país.

EL PIF, PROPIETARIO DEL NEWCASTLE

Tras la venta del Al-Hilal, en Inglaterra se preguntaron que pasaría ahora con el Newcastle. PIF lo compró en 2021 y durante estos años, han realizado una fuerte inversión para que el club inglés se sitúe entre los mejores de la Premier League y regresaran a Europa. Este curso lo consiguieron, pero cayeron en octavos ante un gran Barça al que compitieron hasta el final.

Precisamente, esta carrera en la Champions League puede haber complicado su andadura en liga, donde actualmente ocupan la decimocuarta posición. Eso sí, desde el club se confía en que, si consiguen mantener el bloque, en un futuro pueden volver a ganarse su billete para la Champions.

Raphinha celebra uno de los goles contra el Newcastle / EFE

Con todo ello, como informaba la BBC esta semana, los responsables siguen totalmente comprometidos con el Newcastle, equipo en el que el fondo posee una participación mayoritaria. Según explican, el Newcastle ya ha sido informado personalmente de que el club no se verá afectado, ya que para ellos, nada ha cambiado. A su vez, también comentan que representantes de PIF, pronto se reunirán con la entidad, lo que se podría traducir en una nueva e importante inversión de capital.

"El futuro del club se ve muy prometedor" Eddie Howe — Entrenador del Newcastle United

"Creo que el futuro del club se ve muy prometedor. Nadie quiere oír hablar del plan a 10 años ni de los años venideros, pero mientras estén aquí, los propietarios impulsarán al club hacia adelante. No me cabe la menor duda", apuntó el técnico de las urracas, Eddie Howe, esta semana en rueda de prensa.

El entrenador del Newcastle, Eddie Howe durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle / EFE/Alejandro García

La venta parcial de Al-Hilal tiene, por tanto, una lectura mucho más amplia que la mera reordenación accionarial. Ha sido uno de los grandes símbolos del proyecto saudí en el fútbol, tanto por su dimensión deportiva en Asia como por su papel dentro del escaparate internacional del reino, convirtiéndose en el club que participó en el Mundial de Clubes de este pasado verano, donde consiguieron superar al Manchester City en los octavos de final del campeonato.

Que el PIF venda una participación de control después de impulsar su transformación corporativa, su estructura y su crecimiento de valor puede significar que ya no es solo construir activos, sino también monetizarlos cuando alcanzan una determinada madurez.