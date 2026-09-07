Arabia Saudí ya no infla el mercado de fichajes: ¿Ha estallado la burbuja?

Una de las grandes irrupciones en el mundo del fútbol que más ha trastocado los mercados de fichajes ha sido la de Arabia Saudí, ya que en los últimos tiempos los principales equipos del país asiático realizan inversiones para llevarse a futbolistas de las grandes ligas europeas. De hecho, desde la incorporación de Cristiano Ronaldo por Al Nassr en enero de 2023, la Saudi Pro League se hizo con los servicios de estrellas del nivel de Neymar, Sadio Mané o Karim Benzema, así como de algunas jóvenes promesas como Gabri Veiga, Retegui o Unai Hernández.

Además, el hecho de su prácticamente ilimitada capacidad económica para pagar salarios desorbitados y cifras por encima del valor real de los futbolistas hacía temer a los seguidores del deporte rey con un posible cambio en la jerarquía futbolística a medio o largo plazo. No obstante, en el recientemente finalizado mercado de traspasos las cifras pagadas por los grandes clubes saudíes parecen entrar más dentro de la lógica.

Fichajes con cifras más adaptadas al mercado europeo

Mientras que en el verano de 2023 Al Hilal llegó a fichar a Neymar Jr. por 90 millones de euros pese a sus constantes problemas físicos o Al Nassr desembolsó 77 'kilos' por un quizás no tan contrastado Jhon Durán, en el presente mercado los clubes saudíes parecen haberse adaptado a los valores de mercado. Si bien desde Arabia Saudí siguen gastando grandes cantidades, este verano los conjuntos de la Saudi Pro League parecen haber bajado considerablemente el ritmo en cuanto a las grandes inversiones de años anteriores.

Reijnders, nuevo jugador del Al-Qadsiah / Al-Qadsiah

Por ejemplo, entre sus 10 fichajes más caros ninguno alcanza la cifra de 80 millones. De hecho, el futbolista por el que más dinero han desembolsado los equipos árabes es Gabriel Martinelli, fichado por Al Hilal a cambio de 70 millones de euros, mientras que el top 10 lo completan Crysencio Summerville, quien llegó también a Al Hilal a cambio de 64,5 'kilos'; Tijjani Reijnders, comprado por Al Qadsiah por 61 millones; Ollie Watkins, flamante fichaje de Al Hilal por 58,4 millones; Francisco Trincão, el cual ha costado 39,35 millones; Samu Costa, vendido por el Mallorca a Al Nassr por 22 millones; Eduard Spertsyan, incorporado por Al Ahli por 21,9 'kilos'; Jan-Carlo Simić, fichado por Al Ittihad por 15 millones; Ibrahima Diaby, comprado por Al Ahli por 13,5 millones; y Dion Lopy, incorporado por Al Ittihad por 13 millones de euros.

Así, mientras que en otras campañas los clubes saudíes parecían dispuestos a pagar lo que hiciera falta para realizar fichajes, ahora algo parece haber cambiado, ya que solo cuatro jugadores han costado más de 50 millones de euros. Eso sí, habrá que ver si este cambio se debe realmente a una intención de invertir menos o al hecho de que muchos de los clubes ya tienen casi todas las fichas disponibles para futbolistas extranjeros ocupadas, aunque también será necesario observar si la tendencia se mantiene en próximas ventanas de transferencias.