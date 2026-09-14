Arabia investigará los bochornosos cánticos a Neves sobre Diogo Jota

La Federación Saudí de Fútbol y la Liga Profesional Saudí han salido al paso para condenar los deleznables cánticos proferidos este sábado por la afición del Al Taawoun durante el partido contra el Al Hilal, club en el que juega el portugués Rubén Neves y que acabó 0-6 a favor del conjunto del ex de los Wolves.

"La Federación Saudí de Fútbol (SAFF) y la Liga Profesional Saudí (SPL) condenan la conducta inaceptable de algunos aficionados presentes durante el partido de la Liga Saudí Roshn entre Al Taawoun y Al Hilal, que es incompatible con los valores del fútbol saudí y los principios de la deportividad. La SAFF y la SPL subrayan que explotar tragedias personales con fines de abuso o provocación es un comportamiento inaceptable que no tiene cabida en el fútbol saudí. SAFF confirma que los comités pertinentes han identificado la conducta en cuestión y tomarán las medidas necesarias de conformidad con las normas y procedimientos aplicables. El resultado se anunciará una vez concluido el proceso correspondiente", reza el comunicado de ambos organismos saudíes.

Rubén Neves, jugador del Al Hilal / EFE

La nota llega después de que parte de la hinchada del Al Taawoun coreara en repetidas ocasiones el nombre de Diogo Jota para atacar a Rúben Neves, quien era gran amigo del futbolista fallecido el 3 de julio de 2025 en un accidente de tráfico en Zamora junto a su hermano André Silva.

La respuesta de Rúben Neves sobre el campo fue censurar la deleznable actitud de la grada señalándose el ojo y después apuntando al cielo como queriendo decir que Dios estaba viendo lo que hacían. Tras el partido, reiteró su mensaje. "Sólo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho... Dios los ha visto", afirmó el futbolista luso.

Unas horas después fue Cristiano Ronaldo, compatriota y amigo tanto de Neves como del tristemente fallecido Diogo Jota, quien tomó la palabra en las redes sociales. “La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio”, pidió CR7 en una respuesta a una publicación de LiveModeTV Portugal en Instagram.