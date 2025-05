Arabia calienta motores para verano: Bruno, Ederson, Mourinho...

Se acerca la ventana de fichajes veraniega y, con ella, muchos clubes de Europa intentarán reforzarse de cara a la próxima temporada. Las oficinas ya echan humo entre tanto movimiento a planificar, aunque en los recientes mercados siempre tienen que guardar precauciones respecto a una liga en alza: la de Arabia Saudí. Desde Cristiano Ronaldo hasta Gabri Veiga, la fuga de talentos rumbo a la Roshn League ha marcado los periodos de transferencias recientes. El de mitad de año de 2025 no será la excepción, teniendo ya varias operaciones apuntadas en carpeta acorde a la prensa internacional.

Bruno Fernandes, por ejemplo, está siendo determinante para el Manchester United. 19 goles y 16 asistencias este curso tienen al portugués como la única gran noticia de los 'red devils' esta temporada. El proyecto de Rúben Amorim se aferra como clavo ardiendo a la posibilidad de un título continental en la Europa League, y la fe se cimenta en las soberbias actuaciones del jugador de 30 años.

Bruno Fernandes celebrando el tanto en San Mamés / Agencias

No obstante, el Al Hilal ya ha tocado su puerta, acorde a informes del 'Daily Mail'. El campeón de la liga ya programó un encuentro y se reunirá con Miguel Pinho, su agente, para discutir su futuro. Anhelan con ficharle antes del Mundial de Clubes, donde enfrentarán al Real Madrid, Pachuca y Salzburgo. Fue fichado a cambio de 65 millones de euros en 2020 y tiene contrato con la entidad de Old Trafford hasta verano de 2027, aunque ello no es problema para la billetera infinita de los árabes.

EDERSON, EN LA RAMPA DE SALIDA

A inicios de marzo, fuentes de la prensa británica revelaron que Ederson podría dejar el Manchester City este verano. Desde entonces, todo apunta a la marcha del portero de 31 años y Al-Ittihad de Arabia Saudí estaría muy interesado en ficharlo. Acorde a los reportes, el club ofrecería entre 22 y 25 millones de euros y un contrato de tres años. También hay otros equipos saudíes interesados, aunque Pep Guardiola aún valora la posibilidad de retenerlo.

Ederson, el guardameta con más asistencias de la historia de la Premier League / @ManCity

Ederson ha sido fundamental para el City y es considerado su mejor portero histórico. Sin embargo, las lesiones esta temporada han afectado su rendimiento y podrían marcar el final de su etapa en el club. Con una oferta millonaria sobre la mesa, este verano podría ser el momento ideal para que el brasileño busque un nuevo reto.

MOU, APUNTADO

Tras la amarga derrota por 0-1 ante el Besiktas en la jornada 34 de la Trendyol Süper Lig, las posibilidades del Fenerbahçe de ganar el título han disminuido drásticamente. La diferencia con el líder de la liga, el Galatasaray, ahora es de ocho puntos. El futuro de Mourinho, que tiene contrato hasta junio de 2026, ahora es incierto.

Desde Turquía apuntan a que el portugués recibirá una oferta del Al-Ettifaq que rondará los 50 'kilos' por dos años. El presidente del Fenerbahçe, Ali Koc, enfatizó recientemente que planean seguir trabajando con Mourinho, pero una transferencia permitiría al club ahorrarse la indemnización acordada. Uno más a la lista de futuribles en tierras árabes.