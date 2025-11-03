Arabia ataca a Cristiano y su Al Nassr: "Nos robaron"

En Arabia Saudí también hay muchas polémicas. En la última victoria del Al Nassr, Cristiano Ronaldo anotó un doblete y fue decisivo en la victoria de su equipo, gracias a un penalti señalado en el descuento. El portugués, como es habitual, no perdonó desde los once metros, disparando con potencia y colocando el balón en un lugar imposible para el guardameta.

Tras el pitido final, en el que se confirmó la victoria del Al Nassr contra Al Fayha, las redes sociales empezaron a arder. Y es que el penalti señalado a favor de los de Jorge Jesús fue, cuanto menos, dudoso. Dos futbolistas del Al Hilal, como Ruben Neves y Demiral, dieron su opinión de manera irónica a través de la red social 'X'.

El futbolista turco respondió a un tuit que informaba del penalti señalado a Al Nassr con una gran cantidad de emoticonos de risa. Ruben Neves, compañero de Cristiano en la selección de Portugal, siguió la misma línea, aunque lo hizo a través de Instagram. El luso publicó una historia en un fondo negro con simplemente emoticonos de risa, haciendo ilusión al penalti que anotó CR7.

Tampoco se cortó Riyad Mahrez, que se burló de ello a través de 'Snapchat'. De nuevo, publicó emoticonos de risa mientras se veía de fondo el partido del Al Nassr en su televisión. El argelino también forma parte del Al Hilal, el equipo que ha decidido hacer frente a lo que creen que son ayudas constantes al Al Nassr y un nivel de arbitraje muy bajo para la competición.

Rúben Neves, internacional portugués y centrocampista del Al Hilal saudí / EFE

Con siete jornadas disputadas, el Al Nassr es el único equipo que ha ganado todos los partidos, situándose en la primera posición de la clasificación. De cerca le sigue Al Taawon, que solo se han dejado puntos en un encuentro, y tercero está Al Hilal, con cinco victorias y dos empates. Por tanto, el conjunto de Cristiano Ronaldo le saca cuatro puntos a sus mayores críticos.

Más allá de los resultados deportivos del equipo, que también le interesan, Cristiano tiene entre ceja y ceja llegar a los 1000 goles antes de retirarse. Es su último objetivo como futbolista profesional. El portugués ya lleva un total de 952, contando el último doblete con los saudíes, por lo que está a menos de 50 de lograr su objetivo. Entre la selección y su club, ve posible alcanzar esa cifra.