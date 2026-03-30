De las apuestas deportivas y recibir terapia a ídolo de Italia: la redención de Sandro Tonali

En la velocidad que empapa al fútbol actual, hay futbolistas instruidos en la pausa, que rehuyen la ansiedad de poseer el balón y el vértigo del juego directo. La escuela italiana, al igual que la española, está programada para gobernar en la paciencia, con jugadores adoctrinados en la exquisitez y no en la inmediatez.

De ahí que las canteras de ambos países sean un criadero de cuatros, de organizadores supremos que dictan el ritmo del juego, de cabecillas cerebrales que leen los partidos antes incluso de que sucedan.

La 'Azzurra' y los equipos de la Serie A siempre han tenido un futbolista de ese perfil, jerárquico y dominador: un Ancelotti, un Albertini, un Pirlo, un Verratti... un Tonali. Porque sí, el mediocentro del Newcastle llevan en su ADN un poco de todos ellos y Gattuso, seleccionador nacional, es consciente que sus éxitos pasan por rodear y arropar al '8', de crear una columna en la que la vértebra principal sea Sandro Tonali.

Sandro Tonali, goleador de Italia en la semifinal de la repesca ante Irlanda del Norte / EFE

El paso final

Con la eliminatoria final de la repesca frente a Bosnia este martes (20.45 horas), la 'Nazionale' respira todavía aliviada de lo vivido en Bérgamo ante Irlanda del Norte. Un partido catártico en muchos sentidos y especial para Sandro Tonali. Suyo fue el 1-0 y suyo fue el perdón de todo un país que le había repudiado hasta el punto de tener que hacer las maletas con destino a la Premier League.

El caso de las apuestas deportivas ilegales, de cuando militaba en el Milan, fue sonado y severamente castigado por la Federación Italiana. Tonali cumplió una penitencia de diez meses sin jugar -de octubre de 2023 a agosto de 2024- , el escarnio público y la humillación de recibir un tratamiento para la ludopatía.

El centrocampista Sandro Tonali, durante un partido del Newcastle en la Premier / EFE

¿Último año en Newcastle?

El futuro de Sandro Tonali en St. James' Park es del todo incierto. El jugador es todo un ídolo en 'The Toon', pero el estilo de fútbol que practica Eddie Howe no le permite explotar su característico juego. Aun así, el italiano se ha adaptado a la perfección a que la pelota le pase más de lo deseado por encima de la cabeza desde la defensa a la delantera.

Tonali suple el control del balón con piernas, algo que ha desarrollado en su estancia en el Newcastle y que ha llamado la atención de los gigantes ingleses. Sobre todo del Manchester United, necesitado de un jugador cerebral que respalde a Bruno Fernandes, demasiado solo en la creación.

También se rumorea que el Arsenal podría hacer una oferta para dar el salto definitivo a una medular que pasaría a ser de las mejores de Europa, junto a Declan Rice, Mikel Merino y Martín Zubimendi.

El Newcastle pagó 60 millones de euros en su día por Tonali y está dispuesto a escuchar ofertas por su futbolista. En Inglaterra informan que el italiano podría tener una cláusula de escape que le colocaría en el mercado a un precio razonable si los 'geordies' no se meten en la próxima edición de la Champions, un objetivo que, a falta de siete jornadas, parece altamente improbable.