Desilusión, frustración, apagón. Joao Félix llegaba al duelo de Champions contra el Feyenoord con las expectativas por las nubes tras sus dos primeros partidos con la camiseta 'rossoneri', pero, una vez más, su actuación en De Kuip decepcionó a los que esperaban mucho de él.

No era un partido cualquiera, era la noche de demostrar que también está preparado para sacar todo su talento en los días señalados... Sin embargo, la actuación de Joao no estuvo a la altura de un jugador de primer nivel que tiene unos picos de rendimiento tan elevados.

La irregularidad ha perseguido al 'Menino de Oro' a lo largo de su carrera y es una etiqueta de la que no consigue despegarse. Y es por responsabilidad suya. En el duelo de ida de los 'playoff' de Champions, no fue diferente. Cabe destacar que por insistencia no será, ya que el delantero portugués lo probó de todas las maneras, pero era de esos días espesos que nada le salía.

Joao Félix, ante el Feyenoord / EFE

QUIERO Y NO PUEDO

Sérgio Conceição le regaló a Joao la mediapunta, posición donde sus cualidades brillan más, y le acompañó con Leao, Pulisic y Santiago Giménez. Pero nada. En líneas generales, al Milan le faltó mucha claridad y fluidez en ataque, y se marchó de los Países Bajos con una derrota que lo deja al borde del 'KO' en la máxima competición continental.

Si nos centramos en la figura de Joao, el partido fue un quiero y no puedo constante. El atacante luso estuvo activo en tres cuartos de campo, ayudó al equipo a salir desde atrás, pero no tuvo la precisión necesaria para crear ocasiones de peligro en los metros finales. La más clara para él llegó en una jugada individual en los últimos minutos que acabó con una buena parada de Timon Wellenreuther.

LA PRÓXIMA OPORTUNIDAD

Duele este decepcionante encuentro de Joao, sobre todo después de sus dos primeros días como 'rossoneri'. En su primer partido como jugador del Milan, el ex del Barça anotó y, en el segundo, completó una actuación de mucho nivel a pesar de no ver portería. En cambio, en el partido importante, en la Champions, en una prueba de fuego... Joao Félix no respondió sobre el terreno de juego. ¿Próxima oportunidad? El partido de vuelta de los 'playoff', donde debe ser el líder de la remontada italiana.