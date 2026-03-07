Vigilan de cerca a Antony

El extremo verdiblanco, Antony Matheus dos Santos, podría ir con la selección brasileña para el Mundial de 2026, según el medio andaluz 'ESTADIO DEPORTIVO'. Fuentes cercanas al medio aseguran que Carlo Ancelotti ve con buenos ojos la incorporación del extremo a la 'Canarinha', sobre todo después de la baja de Rodrygo por la grave lesión que lo deja fuera de la Copa del Mundo.

Antony lleva 11 dianas y 9 asistencias en 31 encuentros con el Real Betis. En su último partido ante el Sevilla FC, Antony anotó un extraordinario gol de chilena que supuso el 0-1 en el marcador y, aunque el derbi sevillano quedó en empate (2-2), los de Pellegrini están en quinta posición con 43 ptos. luchando por mantenerse en puestos europeos.

Rodrygo 'abre la puerta' a Antony para la selección

La grave lesión en la rodilla derecha de Rodrygo Goes, daño originado en un mal apoyo contra el Getafe, dejará al brasileño entre diez y doce meses de baja. Es decir, se despide de lo que queda de temporada y del Mundial. La mala noticia, sin embargo, podría beneficiar al habilidoso extremo del Betis.

A pesar del encontronazo de Antony con la afición bética tras el derbi de Sevilla, en donde Antony pidió explicaciones exaltado a las recriminaciones de algún aficionado, fuentes de 'ESTADIO DEPORTIVO' afirman que para Ancelotti "lo ocurrido el domingo en el derbi no importa, no afecta en absoluto en las posibilidades de Antony de ir a la selección". Además, aseguran que "la lesión de Rodrygo pueda ayudarle a volver a la canarinha a pesar de que Antony juega en el lado opuesto", ya que el atacante del Real Madrid se sitúa en banda izquierda o punta, aunque a veces ocupa la posición de media punta o extremo derecho.

La competencia de Antony

La actuación de Antony durante esta temporada ha hecho que Ancelotti y su cuerpo técnico le vigilen "muy de cerca", pero la selección 'Verdeamarelha' tiene joyas en ambas bandas del campo que podrían irrumpir la incorporación del brasileño.

La lista de jugadores talentosos disponibles para Brasil es extensa, pero hay algunos que son los que suenan con más fuerza. En la banda izquierda, ahora sin Rodrygo, se habla de la convocatoria de Vinicius y Gabriel Martinelli, además de la posible selección de Neymar para lo que parece su último Mundial.

Por la otra banda, en lo que concierne a Antony, está Estêvão, el joven extremo del Chelsea, que parece una de las opciones más viables. También Luiz Henrique, el exbético y ahora del Zenit; Raphinha, que también puede jugar como mediapunta; y Endrick, que ocupa esta posición aparte de la de delantero, luchan en la carrera por la 'llamada' de Ancelotti.

¿Será uno de los elegidos?

Son diversas las posibilidades y combinaciones que puede hacer el seleccionador italiano con Brasil, pero parece una obviedad que, con el talento visto en los delanteros de la selección 'carioca', será la posición con más seleccionados dentro de la lista de Ancelotti.

A la espera de final de temporada, el ya conocido 'Antonio de Triana' por la afición bética, tendrá que demostrar que puede ser una pieza clave para el esquema de Ancelotti en las 12 'fechas' que le restan al Betis en LaLiga.