Anthony Taylor cuelga el silbato a los 47 años

Anthony Taylor ha sido uno de los nombres más reconocibles del arbitraje en los últimos años. El inglés llevaba pitando 16 temporadas en la élite del fútbol, pero, a sus 47 años, ha decidido dejar el silbato de forma definitiva a la vez que inesperada.

A través de la página web de 'England Football', Taylor ha querido dejar un último mensaje, en el que deja saber cuales son los motivos principales de su retirada: "Arbitrar en el máximo nivel ha sido un inmenso privilegio para mí, pero la presión es intensa y el escrutinio es constante. Ahora es el momento de hacerse a un lado y mirar hacia el futuro para transicionar hacia un nuevo episodio en mi vida".

El árbitro también ha querido "agradecer a sus asistentes, Gary y Adam, a sus compañeros arbitrales y a todo el mundo conectado con el juego por el apoyo durante todos estos años. Especialmente, quiero darle las gracias a mi familia y a mis amigos por su inquebrantable apoyo durante los inmensos sacrificios que mi carrera ha demandado".

Anthony Taylor se retira tras haber arbitrado en más de 800 partidos, gran parte de ellos en Premier League: con un total de 434 encuentros, es el tercer árbitro que más veces ha pitado en la Liga inglesa. Taylor también ha tenido una amplia presencia en competiciones internacionales: ha pitado en 52 partidos de Champions, en 34 de Europa League, en seis de Eurocopa y en cinco de Mundial.

Precisamente su carrera acabó en esta competición: el España-Portugal de octavos fue el último partido en el que Taylor pisó el terreno de juego. En esta edición, también fue el árbitro principal en el Senegal-Irak y en el Uzbekistán-Colombia.

Una gran carrera con varias polémicas

Anthony Taylor nunca ha sido un árbitro que haya pasado desapercibido en el campo. El inglés destacaba por su permisividad en el juego y por haber sido protagonista de diversas polémicas. Una de las más recordadas es la vivida en la final de la Nations League entre España y Francia, en la que dio como legal un gol de Mbappé tras un leve toque de Eric García que habilitó al delantero. Debido a este partido, la ley del fuera de juego sufrió un cambio.

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Quien se acuerda bien del colegiado es Mourinho, pues se quejó mucho de su actuación en la final de la Europa League de 2023 en la que su Roma perdió ante el Sevilla. Aunque sin dudas, su polémica más curiosa ocurrió en noviembre de 2023, cuando decidieron descenderle a Championship una jornada por inventarse un penalti en un Newcastle-Wolverhampton.