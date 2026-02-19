Anthony Gordon, la 'bala' de la Champions que amenaza al Barça: 'póker' y una velocidad punta de 38 km/h

Cuando el Barça está desajustado, sufre a la espalda de sus centrales. El juego que propone Hansi Flick es tan estimulante como arriesgado, y si el engranaje no funciona al máximo nivel, la elevada y asfixiante presión que imprime el cuadro culé se transforma en una autopista para los velocistas del rival.

Es difícil no pensar en Estevao en la derrota por 3-0 en Stamford Bridge o en Carlos Forbs en el empate a tres en Brujas. Entre otras cosas, el denominador común de sendos resultados fue la electricidad de los protagonistas citados.

Pese a ello, y a la derrota contra el Paris Saint-Germain en Montjuïc (1-2), el Barça accedió directamente a los octavos de final de la Champions League después de terminar la fase de grupos dentro del prestigioso top 8. De este modo, el cuadro de Hansi Flick no está disputando el playoff previo a los octavos y espera a uno de los siguientes cuatro rivales: PSG, Newcastle, Mónaco o Qarabag.

Tras la victoria de los parisinos en Mónaco (2-3) y la goleada de las ‘urracas’ en Azerbaiyán (1-6), todo apunta a que el contrincante del cuadro culé en octavos será el PSG o el Newcastle. Y en el cuadro inglés hay un velocista que ya amenaza al Barça. De hecho, es el jugador más rápido de la Champions League.

Una velocidad punta de casi 38 km/h

Con una velocidad punta de 37,92 km/h, el extremo inglés del Newcastle es, con diferencia, el jugador más rápido de la Champions League, según datos del CIES. Para contextualizarlo bien: la velocidad máxima que registró Usain Bolt en 2009 para proclamarse campeón del mundo de los 100 metros lisos fue de 45 km/h.

Anthony Gordon, del Newcastle, a la izquierda, celebra tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido de ida de la eliminatoria de la Liga de Campeones entre el Qarabag y el Newcastle en Bakú, Azerbaiyán, el miércoles 18 de febrero de 2026. / Associated Press/LaPresse

Eso significa que, si el ‘10’ del Newcastle tiene metros para correr, es prácticamente imparable y, ante equipos como el Barça, puede ser el arma perfecta para sacar el máximo provecho a un plan de partido reactivo que busque crecer a partir de los errores de los blaugrana en zonas sensibles. De hecho, ya le marcó al cuadro culé en St. James’s Park esta temporada, partido que Rashford solucionó con dos chispazos. Aunque Gordon es mucho más que velocidad.

10 goles en la actual Champions League

Fichado en enero de 2023 a cambio de 45,6 millones de euros, el ex del Everton también destaca por su agilidad, su capacidad para desbordar y su buen pie. El futbolista del Newcastle tiene gol y lo demostró con un ‘póker’ de goles en una primera parte arrolladora de su equipo ante el Qarabag. Con un incontestable 0-5 al descanso, el partido terminó 1-6 y el billete a la siguiente ronda está prácticamente en el bolsillo de las ‘urracas’.

El jugador del Newscastle Anthony Gordon celebra el 0-2 durante el partido de la segunda jornada de la UEFA Champions League leagueque han jugadoUnion SG y Newcastle United en Bruselas, Bélgica. EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS. union saint gilloise . newcastle. liga campeones 2025/2026 union saint gilloise . newcastle. 02. accion. lotto park / OLIVIER MATTHYS / EFE

Con 10 goles en total, solo lo supera Kylian Mbappé en la tabla de goleadores de esta edición de la competición reina, con 13 dianas. Gordon, además de endosarle cuatro goles al Qarabag, le marcó al Barça, al Union SG (dos tantos), Benfica, Leverkusen y PSV Eindhoven. Cifra que adorna con dos asistencias. Contando todas las competiciones, sus cifras esta temporada se elevan a 14 goles y 5 asistencias, 19 contribuciones al gol en 36 encuentros.

Salvo sorpresa, el Newcastle se jugará el billete a los octavos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. En esa fase se espera un Barça que, de enfrentarse a las ‘urracas’, tendrá que tener muy controlado a la ‘bala’ Gordon.