Ansu Fati activa su mejor versión

Si hay un futbolista que ha demostrado capacidad de resiliencia frente a la adversidad, ese es Ansu Fati. El delantero hispano-guineano ha sabido sobreponerse a los numerosos obstáculos que han marcado su trayectoria profesional y, tras superar importantes contratiempos físicos, vuelve a reencontrarse con una buena versión en las filas del AS Mónaco.

Ansu, que llegó el pasado verano en calidad de cedido al conjunto monegasco procedente del FC Barcelona, inició la temporada como un auténtico tiro, dejando claro que su olfato goleador sigue más afinado que nunca. Ahora, tras superar una lesión en los isquiotibiales sufrida a finales de diciembre al término de una sesión de entrenamiento, el exazulgrana vuelve a sonreír de cara a portería.

Ansu Fati celebra su tanto contra el Lorient / 'X'

Ansu Fati llegaba a su cuarto partido tras superar sus problemas físicos con el objetivo de recuperar ritmo, coger sensaciones y seguir acertado de cara a portería. Ya había logrado marcar en su vuelta a los terrenos de juego, ante el Lorient, y quería repetir la alegría en el duelo de la Ligue 1 contra el Stade Rennais. Y así lo hizo.

El internacional español puso por delante al Mónaco con un tanto de gran factura en la primera mitad del encuentro. El jugador, que estaba realizando un buen primer tiempo contra el Stade Rennais, abrió el marcador con un remate ajustado que dejó sin opciones al portero rival. Nuevamente, jugando cerca del área rival, demostraba su capacidad para hacer daño al adversario.

Con este nuevo tanto en la Ligue 1, Ansu ya alcanza los ocho goles en lo que va de temporada con la camiseta del Mónaco. Además, ha marcado dos veces en los últimos cuatro partidos, lo que evidencia que ha regresado muy afinado de cara a portería, su mejor virtud desde su irrupción en el primer equipo del Barça.

Pese a su excelente primera mitad, Ansu Fati fue sustituido al descanso en el duelo contra el Stade Rennais. Ya sin el delantero hispano-guineano sobre el césped, el Mónaco logró ampliar la ventaja en el encuentro gracias a los goles de Akliouche y Coulibaly.