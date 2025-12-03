Ansu Fati se vuelve a lesionar

Malas noticias para Ansu Fati. El delantero hispano-guineano sufrió una lesión en los isquiotibiales al finalizar la sesión de entrenamiento del pasado martes y, por el momento, el club monegasco está a la espera de los resultados de las pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.

El jugador cedido por el FC Barcelona en el AS Mónaco no formó parte del entrenamiento este miércoles y se perderá el partido de Ligue 1 contra el Brest del próximo viernes. El internacional con España, que en los últimos dos partidos ante el Pafos y el PSG había partido como suplente, no podrá ser de la partida en el siguiente duelo liguero.

Este contratiempo físico llega en un mal momento para Ansu Fati. El exazulgrana encadena nueve partidos sin ver portería. Su último tanto con la camiseta monegasca se produjo el 5 de octubre con un doblete en el empate contra el Niza en la Ligue 1. Anteriormente, el hispano-guineano había sorprendido con un inicio letal de temporada, recordando su mejor versión sobre el terreno de juego.

Pero las sensaciones de Ansu Fati hasta la fecha han sido positivas. A pesar de este problema físico, el canterano culé está siendo capaz de recuperar su mejor tono físico, el primer objetivo que se marcó cuando firmó el pasado verano por el AS Mónaco. Si nos centramos en las cifras, ya ha alcanzado las seis dianas en 14 partidos y bien seguro aumentará estos registros en el futuro.

No será la única baja para el técnico Sébastien Pocognoli, que tampoco contará con Balogun para el enfrentamiento contra el Brest. El delantero de la selección estadounidense tuvo una pequeña lesión muscular durante la victoria del pasado sábado contra el Paris Saint-Germain y optarán por la precaución para evitar contratiempos mayores.