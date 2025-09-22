Ansu Fati está de vuelta: "Es una auténtica resurreción"

¡Qué rápido cambia el mundo del fútbol! Y Ansu Fati es un fiel ejemplo de lo rápido que te puede alterar la vida en poco tiempo. El internacional con España apenas tuvo la continuidad necesaria en las últimas dos temporadas, ni en su etapa como cedido en el Brighton ni en su regreso al FC Barcelona, donde el último curso apenas disputó 298 minutos repartidos en once partidos.

Pero este verano se decantó por salir del club azulgrana para irse, otra vez en forma de préstamo, al AS Mónaco. A pesar de contar con diferentes propuestas, el papel de la Champions League tuvo un papel fundamental, puesto que el club monegasco disputa la Fase Liga de la máxima competición continental y así poder demostrar su talento entre los mejores del mundo.

Ansu Fati anota su segundo gol en dos partidos con el AS Mónaco / @Ligue1

Y en esa tesitura se encuentra el delantero español. Tras llevar a cabo un plan específico para ponerse a punto y olvidar de una vez por todas los contratiempos físicos, Ansu Fati debutó con el Mónaco el pasado jueves en la primera jornada de la Champions contra el Brujas. El enfrentamiento acabó con una abultada derrota para los suyos, pero él se pudo estrenar como goleador en su debut con la camiseta del equipo monegasco.

Para los más asépticos, Ansu Fati fue capaz de dar continuidad a ese tanto con una auténtica exhibición este domingo en Ligue 1 contra el Metz. El canterano azulgrana salió al verde tras el descanso, y necesitó 40 segundos para perforar la portería contraria en un excelente movimiento de '9'. No se quedó aquí, sino que fue fundamental para darle la victoria a los suyos con un inapelable cabezazo ya en los últimos minutos de partido.

¡Ansu Fati está que se sale! No te pierdas su doblete frente al Metz / x

Y en Francia ya alucinan con el rendimiento del internacional español. Sin ir más lejos, L'Équipe nombró a Ansu Fati como 'MVP' del partido y lo definió como "una auténtica resurrección", e incluso "una bendición" para el Mónaco. "Tres días después de salvar el honor del Mónaco en Brujas , el internacional español marcó dos goles en tan solo una mitad (46 y 83). Sus dos goles no se materializaron y demostró una notable habilidad dentro del área. Una bendición para Adi Hütter", apuntó el medio francés en su 1x1 del encuentro.

De hecho, Ansu Fati rompió un récord con la camiseta del AS Mónaco. Tardó solo 38 segundos en marcar su primer gol en la Ligue 1, convirtiéndose así en el jugador que más rápido en anotar en su primer partido en la máxima categoría del fútbol francés desde Yacine Bammou en 2014.

Lo cierto es que Ansu Fati está de dulce con la camiseta del AS Mónaco y, en tan solo dos partidos, ha sido capaz de ver portería en tres ocasiones. Vuelve a sonreír, como demostró en sus declaraciones al club tras el duelo contra el Metz: "Estoy muy contento, primer gol aquí. Ha sido un partido difícil, pero tenemos que ganar en nuestro estadio. Lo importante es la victoria y estoy muy feliz". Por fin, después de mucho tiempo, Ansu está de vuelta.