Ansu Fati se sincera sobre su salida del Barça: "Los primeros días fueron tristes, pero es la vida"

Ansu Fati ya mira definitivamente hacia adelante. Quince años después de llegar al Barça como un niño, el delantero ha cerrado una etapa que estuvo marcada por la ilusión de convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial, pero también por una grave lesión que condicionó su trayectoria. Ahora, ya como jugador propiedad del Mónaco tras el pago de 11 millones de euros, el hispanoguineano quiere recuperar la continuidad que le ha faltado durante los últimos años.

En una entrevista a 'AS', el delantero hispanoguineano ha hablado sobre su etapa y su salida del Barça, además de su adaptación al fútbol de la Ligue 1.

"Cuando firmé con el Mónaco tuve a la vez un sentimiento de tristeza y otro de alegría. He estado muchos años en el Barça y dejo muchos amigos y personas que trabajan en La Masia. Todos me han escrito, me han enviado mensajes y yo también me he despedido. Los primeros días fueron tristes, pero es la vida. Hay que aceptar lo que viene y seguir mirando hacia adelante", dijo Ansu.

El delantero considera que la confianza recibida desde su llegada al Mónaco ha sido fundamental para recuperar sensaciones. "Es gracias a la confianza que el club mostró por mí el año pasado, desde que llegué, lo bien que me recibieron, el trato de toda la gente. Intenté dar lo mejor de mí para poder ayudar siempre al equipo y creo que así lo hice", comenta en 'AS'.

Ansu, pese a no haber podido jugar aún esta pretemporada, ha encontrado en el Principado lo que necesitaba y afirma que el "objetivo también este año es poder dar lo mejor de mí y que la gente pueda disfrutar de mi fútbol".

Y una palabra es clave en su discurso: "Creo que tuve continuidad, que es lo más importante, que es lo que siempre pido. Poder jugar, estar disponible casi toda la temporada, que es para lo que trabajo, y si consigo eso yo creo que lo otro llega solo".

"Siento que si estoy físicamente bien, todo lo demás va a llegar. Las temporadas anteriores no he podido tener la continuidad por temas de lesiones y no poder estar disponible. Es lo que más me ha faltado estos últimos años: continuidad y regularidad", agregó. "Mucha gente me relaciona con las lesiones. Muchas temporadas he estado sufriendo por ello. Es la vida y yo lo acepto. Intento hacer de todo para estar bien en el campo".

El futbolista de 23 años recordó también su debut con el FC Barcelona cuando tenía 16 años: "Me pasaron muchas cosas que la gente no sabe. Es muy difícil lesionarse, estar 10 meses fuera y luego volver, jugar bien, y luego volver a estar tres meses fuera. Así han sido tres o cuatro años. Tuve muchas lesiones".

"Al final tu cuerpo también se tiene que adaptar a muchas cosas. Yo estoy feliz con lo que me pasó, por todo lo que viví en el club. A lo mejor cambiaría un poco alguna cosa, pero es el destino. Lo acepto. Así se dio y no pasa nada. Hay que mirar adelante", añade.

El paralelismo con Lamine Yamal es evidente, un jugador que ya despuntó desde bien joven y que su nivel en la élite "no sorprendió a nadie en La Masia", según Ansu.

La selección

Otro de los grandes objetivos de Ansu en la Ligue 1 es conseguir volver a llamar la atención de Luis de la Fuente y poder volver a la selección española. "Ese es mi objetivo también, seguir trabajando, poder jugar y estar disponible casi todos los partidos. Si lo consigo, yo creo que no va a haber ninguna duda de que puedo alcanzar el nivel que yo deseo", dice.

En cuanto al Mundial, Ansu comparó el triunfo de La Roja con el de Argentina en 2022 y destacó el trabajo de La Masia: "Es una idea de juego que desde que llegamos al Barça nos implementan. Lo vienes trabajando desde muy pequeño y eso nos ayuda a entender el juego. Casi siempre es la misma. Esa es la clave".

La música, su "mejor terapia"

Ansu Fati también ha encontrado en la música una vía de escape. El delantero acaba de lanzar su primer álbum, 'Sea como Sea', y reconoce que la música le ha ayudado especialmente durante los momentos más complicados.

"A los que me conocen no les sorprendió mi vinculación con la música. Soy de los que siempre ponen música en el vestuario, pero nunca había pensado que iba a cantar una canción", comenta. La música la utilizo como terapia para estar mejor en el campo. El año pasado me ayudó mucho ir al estudio, poder expresar lo que siento... Lo recomiendo a la gente".

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No obstante, si tuviera que elegir entre fútbol y música, la respuesta es clara: "Fútbol, siempre voy a elegir fútbol".