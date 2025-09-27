Ansu Fati sigue infalible en su idilio con el gol

Sensación agridulce para Ansu Fati en la liga francesa. El atacente azulgrana, cedido al Mónaco esta campaña, volvió a ver portería en su tercera aparición en el conjunto de Adi Hütter. Un tanto que resultó estéril, ya que el cuadro monegasco cayó con rotundidad ante el Lorient por 3-1.

Lo cierto es que Ansu se encuentra inmenso en una espectacular racha goleadora, y eso que tan solo ha jugado tres ratos con el Mónaco. Sus primeros minutos llegaron en Brujas, en un duelo de Champions en el que su equipo naufragó y cayó por 4-1. El azulgrana anotó el tanto del honor en un partido en el que no tuvieron ninguna posibilidad de victoria.

Tres días más tarde, Ansu Fati se apuntó un doblete en la manita (5-2) del Mónaco al Metz. El '31' entró justo tras el descanso, y en la primera ocasión que tuvo, mandó el balón al fondo de la portería. Además, en el minuto 83, y con 2-2 en el marcador, anotó el tanto que volvió a adelantar a los suyos.

Y una jornada después, este 27 de septiembre, Ansu lanzó un penalti en el tiempo de descuento ante el Lorient. No perdonó el canterano azulgrana desde los 11, y tal y como ocurrió en Brujas, se apuntó el gol del honor.

Ansu Fati acumula un total de 97 minutos entre Ligue 1 y Champions League, y en esos tres partidos, el español ya suma cuatro tantos. Quedará por ver si Ansu Fati puede alargar su racha goleadora en el próximo partido. No será fácil, ya que el Mónaco recibe este miércoles (21h) al Manchester City en la segunda jornada de la Champions.