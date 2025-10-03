Ansu Fati, renacido

Costó que Ansu Fati regresara a los terrenos de juego. El AS Monaco apostó por él este verano, y tuvo claro desde el primer momento que no quería correr. No querían cometer el mismo error que en pasadas temporadas con el que había sido el '10' del FC Barcelona. Con un plan específico de recuperación y cargas de trabajo individualizadas, el equipo del Principado preparó de la mejor manera a Ansu. Y parece que ha salido bien.

El hispano-guineano debutó con la rojiblanca el 18 de septiembre en la Champions League ante el Brujas, y marcó. Eran casi dos años después de su último tanto, el 9 de noviembre de 2023, cuando abrió el marcador del partido entre el Brighton y el Ajax de Ámsterdam en un encuentro de la fase de grupos de la Europa League. Y es que desde ese día, el delantero ya ha logrado cuatro dianas en 161 minutos con la camiseta del Monaco. El último, este pasado sábado en la Ligue 1 ante el Lorient de penalti, sumado al doblete que consiguió en la victoria de los de Adi Hütter ante el Metz. En ese encuentro le bastaron apenas unos segundos (38) para ver puerta, un récord de velocidad en el Principado desde 2014. Con todo, han sido unos números que le han permitido llevarse el galardón al mejor jugador del mes de septiembre (MVP) de su equipo.

Además (aunque ya en octubre), Ansu ayudó a cosechar un empate muy importante para los monegascos este martes ante el Manchester City en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League (2-2), lo que ha hecho que muchos ya se pregunten si el mejor Ansu ya ha vuelto a su nivel, el que demostró antes de esta fatídica lesión del menisco de la rodilla ante el Betis en 2020.

El futbolista de 22 años confía en que el club francés le ofrezca el equilibrio ideal entre competitividad deportiva y tranquilidad mediática para recuperar su mejor nivel. Un reto que no logró en el Brighton, su anterior destino, y que tampoco parece posible en el Barça, donde no existe margen para pruebas. Cedido en el Monaco esta temporada por parte del Barça, este premio parece ser el primer paso del renacimiento de un jugador al que le han mermado las lesiones, en un club que le ha otorgado el tiempo y la paciencia necesaria para que pueda recuperar su talento.

"Me encuentro muy bien. El club tenía un plan para Paul Pogba y para mí y hasta ahora lo estamos siguiendo. Estoy muy contento del acuerdo que tengo con el club y de todo lo que han hecho los últimos años", dijo Ansu tras sus dos goles ante el Metz.

Por el momento, el técnico del equipo, el austriaco Adi Hütter, no planea precipitar la incorporación del jugador, aunque se aproximan compromisos relevantes para el club. "Ha tenido una semana fantástica, pero tenemos que protegerle de cara a los partidos que llegan, que son importantes y exigentes. En los últimos años ha tenido muchas lesiones. Queremos que vuelva a estar al máximo nivel, que no sea tan frágil y que pueda encadenar partidos como titular", dijo el entrenador, que se mostró sorprendido por el rendimiento del futbolista.