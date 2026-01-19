Ansu Fati recupera su nivel y apunta al Madrid

El AS Mónaco no atraviesa su mejor momento. El conjunto monegasco cayó en casa ante el Lorient, sumando su cuarta derrota consecutiva en la Ligue 1. Este nuevo tropiezo ha provocado que el equipo caiga hasta la novena posición, alejándose cada vez más de los puestos europeos. Una auténtica caída libre del equipo que dirige Sebastien Pocognoli.

No obstante, la derrota del pasado viernes contra el Lorient tuvo al menos una nota positiva. Regresó a los terrenos de juego, y de la mejor manera posible, Ansu Fati. El internacional español, que partió desde el banquillo, volvió una vez superados sus problemas físicos y se convirtió en protagonista al marcar el tanto que supuso el empate en ese momento.

Ansu volvió a hacer daño en su mejor faceta: el instinto de cara a portería dentro del área. Más allá de este gol, se pudo ver a un jugador totalmente recuperado que, aunque aún necesita coger ritmo de competición, sigue siendo decisivo cada vez que el balón pasa por sus botas. Su regreso aportó una inyección de confianza al equipo y promete ser un factor clave en los próximos encuentros.

El delantero hispano-guineano llevaba cerca de dos meses sin disputar ningún partido, concretamente desde el 29 de octubre, cuando jugó 20 minutos ante el PSG. A comienzos de diciembre, Ansu Fati sufrió una lesión en los isquiotibiales al finalizar una sesión de entrenamiento, lo que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego hasta ahora.

Ansu volvió a sumar en su cuenta particular en su regreso y ya acumula siete tantos en 15 partidos disputados con la camiseta del AS Mónaco. De este modo, el jugador cedido por el FC Barcelona vuelve a demostrar que no ha perdido su instinto goleador y que dentro del área sigue siendo un futbolista diferencial al máximo nivel.

En ese sentido, aunque la situación general del Mónaco no es positiva, su regreso permite abrir un hilo de esperanza de cara a lo que viene. Y es que el conjunto monegasco visita el Santiago Bernabéu el próximo martes para medirse a todo un Real Madrid. Ansu, con sentimiento culé, tendrá una gran oportunidad de mostrar su talento en uno de los mejores escenarios del fútbol europeo.

Así, en medio de la incertidumbre y la mala racha de resultados, el regreso de Ansu Fati emerge como una de las pocas noticias alentadoras para el AS Mónaco. El duelo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu se presenta como una prueba de máxima exigencia, pero también como una oportunidad para que el conjunto monegasco encuentre un punto de inflexión y para que Ansu confirme que está de vuelta, listo para asumir galones y marcar diferencias cuando más lo necesita su equipo.